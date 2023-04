ALTDORF B.NÜRNBERG. (431) Wie mit Meldung 419 berichtet ereignete sich am Dienstagmittag (04.04.2023) in Altdorf b. Nürnberg (Lkr. Nürnberger Land) ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 95-jährige Fußgängerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer die Untere Brauhausstraße in Richtung Marktplatz. Da der Marktplatz aufgrund des Ostermarktes für Kraftfahrzeuge gesperrt war, setzte der Lkw-Fahrer einige Meter zurück. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 95-Jährige noch am Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg nahmen den Unfall auf und bitten Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09187/9500-0 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann