0658 – Frau nach Restaurantbesuch im Krankenhaus

-------------------------------In Absprache mit der Staatsanwaltschaft------------------------

Affing - Am gestrigen Mittwochabend (05.04.2023) erlitt eine 40-Jährige gesundheitliche Beschwerden nach einem Restaurantbesuch in Affing. Sie trug dabei schwere Verletzungen davon.

Gegen 19.45 Uhr besuchte die 40-Jährige ein Restaurant Am Schloßplatz. Nach dem Verzehr eines Getränkes klagte sie über gesundheitliche Beschwerden. Sie wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Spezialkrankenhaus verbracht und befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr. Eine weitere Person, die das Getränk ebenfalls zu sich nahm, erlitt leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der aktuellen Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

0659 – Aufgefundener Rollstuhl löst größeren Einsatz aus

Haunsheim - Gestern (05.04.2023) gegen 10.30 Uhr wurde durch Passanten in einem Waldstück ein verlassener Rollstuhl am Wegesrand aufgefunden. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte zunächst nicht ausschließen, dass sich der Eigentümer in einer hilflosen Lage befindet. Daraufhin leitete die Polizei Suchmaßnahmen ein. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwägen, Personenspürhunden, Polizeihubschrauber sowie Polizeidrohne nach der Person. Es konnte keine Person gefunden werden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Rollstuhl im Wald entsorgt wurde.

0660 – Täter auf frischer Tat erwischt

Wallerstein - Gestern (05.04.2023) Vormittag teilte der Geschäftsführer eines Logistikunternehmens der Polizei den Diebstahl von mehreren Werkzeugen durch eine männliche Person mit.

Der Diebstahl, der schon ein paar Tage zurücklag, wurde bei der Auswertung einer Videoaufzeichnung festgestellt. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen gegen einen 41-jährigen Tatverdächtigen ein. Am selben Abend betrat der Mann gegen 19.00 Uhr erneut das Firmengelände und setzte zur Tat an. Die Polizei konnte den Mann daraufhin umgehend festnehmen. Anschließend durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes und fand hierbei das Diebesgut aus den vorangegangenen Diebstählen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen der Diebstahlsdelikte.

0661 – Schockanruf - Opfer verhält sich vorbildlich

Königsbrunn - Gestern (05.04.2023) erhielt eine 75-Jährige einen sogenannten Schockanruf eines bislang unbekannten Täters. Der Frau wurde mittgeteilt, dass ihre Tochter angeblich bei einem Verkehrsunfall ein Kind getötet hätte. Die 75-Jährige reagierte vorbildlich und beendete das Gespräch umgehend. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter.

Die Polizei rät grundsätzlich auf keine Geldforderungen einzugehen. Die Polizei bittet niemals um die Herausgabe von Geldbeträge. Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie diesen weder Bargeld noch Wertsachen. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt.

0662 – Rollerfahrer landet im Graben

Hollerbach – Gestern (05.04.2023) stellte eine Polizeistreife gegen 21.00 Uhr auf der Staatsstraße 2047 einen Rollerfahrer fest, welche in einem Seitengraben lag. Die Polizeibeamten leistetem dem 58-Jährigen sofort Hilfe. Der Mann war unverletzt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille fest. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr.