Nach körperlicher Auseinandersetzung - 59-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach einer Streitigkeit zwischen mehreren Jugendlichen am Mittwochabend wurde ein 59-Jähriger, der schlichten wollte, aus der Gruppe heraus körperlich angegangen. Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen etwa 20:15 Uhr befand sich der 59-Jährige am Mittwoch mit seinem Hund im Bereich der Elisenstraße und wurde auf eine Streitigkeit zwischen einer Gruppe von Jugendlichen und einem weiteren jungen Mann aufmerksam. Der Spaziergänger versuchte zwischen den beiden Parteien zu schlichten und wurde daraufhin aus der Gruppe heraus körperlich angegangen. Der 59-Jährige wurde hierdurch verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Aschaffenburger Polizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und fahndet nun mit Hochdruck nach den flüchtigen Tätern.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 15 und 18 Jahren alt

Schlank

Ein Täter dunkel gekleidet

Ein Täter trug roten Adidas-Jogginganzug

Ein Täter bekleidet mit hellgrauem Kapuzenpullover und roter Steppweste

Zudem hoffen die Beamten, dass der aktuell noch unbekannte Jugendliche, der von der Gruppe belästigt wurde, sich bei der Polizei meldet. Dieser war nach Angaben des Geschädigten etwas jünger als die Personengruppe und hatte kurze dunkelbonde Haare. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Erneut falsche Spendensammler unterwegs – Polizei sucht nach Geschädigten

LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmittag konnte die Alzenauer Polizei erneut mutmaßliche Betrüger antreffen und bei diesen Bargeld sicherstellen. Die Männer hatten vorgegeben Spenden zu sammeln. Die Polizeiinspektion Alzenau sucht nach weiteren Geschädigten dieser Masche.

Die Mitteilung über die beiden zunächst unbekannten Männer ging am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, ein. Die vermeintlichen Spendensammler traten am REWE-Markt in Alzenau auf und gaben vor, Spenden für eine gemeinnützige Organisation zu sammeln. Noch vor Eintreffen der Streife der Alzenauer Polizei flüchteten die Männer mit ihrem Pkw. Sie konnten jedoch kurze Zeit später im Bereich der Burgstraße angetroffen werden. Im Fahrzeug selbst konnten mehrere hundert Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Männer im Alter von 29 und 27 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde aus dem Raum Nordrhein-Westfalen stammenden Männer wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen Betruges ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden Tatverdächtigen zuvor bereits im Bereich Schöllkrippen und Mömbris unterwegs und haben auch dort „Spenden“ gesammelt.

Wer als Geschädigter der falschen Spendensammler in Frage kommt oder sonst Sachdienliches mitteilen kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.



Grundsätzliche Tipps der Polizei zum Schutz vor Betrug sollten bei jeder Spende bedacht werden. Damit Geldspenden da ankommen können, wo sie wirklich sinnvoll Hilfe leisten:

Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter Telefon 110.

Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Weitere Infos und wie Sie sich schützen:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/tipps-fuer-sicheres-spenden/

Nach Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag zwischen zwei Pkw hofft die Aschaffenburger Polizei auf Mitteilungen von unabhängigen Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr, im Bereich des Dr.-Willi-Reiland-Rings und der Einfahrt zum City-Tunnel. Die beiden Pkw, ein weißer und ein schwarzer BMW trafen sich im dortigen Einmündungsbereich, wo es zum Zusammenstoß gekommen ist.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei. Die beiden Unfallbeteiligten gaben jeweils an, bei für sie geltendem Grünlicht in den Bereich eingefahren zu sein. Die Polizei hofft daher auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr wurde ein weißer Ford Transit angefahren, der in der Hauptstraße abgestellt war.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Montag, ab 09.00 Uhr, bis Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr, hat ein Unbekannter versucht ein schwarzes Fahrrad der Marke Bulls zu entwenden und hierzu am Schloss manipuliert. Das Rad war zu der Zeit in der Entengasse abgestellt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Dienstagabend, ab 20.00 Uhr bis Mittwochnachmittag, um 15.00 Uhr wurde ein blauer Audi A3 unfallbeschädigt, der zu dieser Zeit in der Friedrich-Fröbel-Straße auf Höhe der Einmündung Boppstraße abgestellt war.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochvormittag, zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr wurde ein blauer Opel Corsa angefahren, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Raiffeisenstraße abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.