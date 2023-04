Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

WUNSIEDEL. Nachdem am Dienstag eine Zehnjährige tot in einer Facheinrichtung der Jugendhilfe in Wunsiedel entdeckt worden war, haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof die Sonderkommission "Park" eingerichtet. Die inzwischen über 40-köpfige Sonderkommission ermittelt seitdem unter Hochdruck.

Das zehnjährige Mädchen, das in dem Kinder- und Jugendhilfezentrum in Wunsiedel untergebracht war, wurde am Dienstagvormittag von einer Angestellten leblos in einem Zimmer der Einrichtung entdeckt. Erste Ergebnisse einer rechtsmedizinischen Untersuchung erbrachten Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, die für den Tod des Mädchens ursächlich sein dürfte. Daraufhin haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Verdacht eines Tötungsdeliktes aufgenommen.