WÜRZBURG. Bundespolizisten nahmen am späten Dienstagabend einen Mann fest, der eine größere Menge Marihuana bei sich führte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Festgenommene dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Kripo ermittelt zur Herkunft der Drogen.

Gegen 21:30 Uhr unterzogen Beamte der Bundespolizei einen 22-Jährien einer Kontrolle in einem Regionalexpress in Richtung Bamberg. Im Koffer des Mannes entdeckten die Polizisten rund 550 Gramm Marihuana. Sie beschlagnahmten das Rauschgift und nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Herkunft der Drogen. Der 22-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.