564. Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Polizeifahrzeug; eine Person leicht verletzt – Am Hart

Am Mittwoch, 05.04.2023, gegen 19:10 Uhr, fuhr ein ziviles Polizeifahrzeug besetzt mit zwei Beamten auf der Rothpletzstraße in stadtauswärtige Richtung auf die Sudetendeutschestraße zu und wollte in diese nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Sudetendeutschestraße in westliche Fahrtrichtung. Er fuhr verbotswidrig auf dem linken Gehweg und unvermittelt in den Kreuzungsbereich ein.

In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß des Radfahrers mit dem Polizeifahrzeug. Der 29-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Das Fahrrad und das Polizeifahrzeug wurden jeweils leicht beschädigt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

565. Einbruch in Kiosk; Festnahme eines Tatverdächtigen – Schwabing

-siehe auch Pressebericht vom 05.04.2023, Nr.561

Wie bereits berichtet, hatte am Dienstag, 04.04.2023, gegen 07:00 Uhr, ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München festgestellt, dass in seinem Kiosk in Schwabing eingebrochen worden war. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter hatte Waren in einem vierstelligen Wert entwendet.

Am Mittwoch, 05.04.2023, gegen 08:30 Uhr, kontaktierte der Betreiber des betroffenen Kiosks erneut die Polizei und teilte mit, dass eine männliche Person gerade versucht hätte eine Vielzahl von Losen bei ihm einzulösen. Dabei hätten sich Hinweise ergeben, dass es sich um den Täter des Einbruchs handelt.

Kurz darauf konnte der nun Tatverdächtige, ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München, in der Nähe des Kiosks festgestellt und festgenommen werden. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde wenig später auch die Beute aus dem Einbruch sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

566. Raub – Altstadt

Am Freitag, 31.03.2023, befand sich ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München als Portier in einem Hotel. Ein bislang unbekannter Täter betrat maskiert und mit einem Messer bewaffnet das Hotel und forderte den 39-Jährigen dazu auf ihm seine Wertgegenstände auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter mit einer Tatbeute im Wert von mehreren hundert Euro in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, Jugendlicher oder junger Erwachsener, dunkle Kleidung, maskiert, sprach akzentfrei Deutsch.



Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitag, 31.03.2023, zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr, im Bereich der Frauenstraße, an der Hauptfeuerwache und am Sendlinger Tor (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

567. Versuchter Raub – Englischer Garten

Am Montag, 03.04.2023, gegen 21:40 Uhr, konnten mehrere Zeugen beobachten wie zwei bislang unbekannte Personen, im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen worden waren. Die Täter forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihrer Jacken. Zu einer Übergabe der Jacken kam es nicht und die Täter flüchteten in Richtung Trambahnhaltestelle Paradiesstraße.

Die beiden angegriffenen Personen sprachen einen der Zeugen an, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die beiden angegriffenen Personen nicht mehr vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, alle im jugendlichen Alter, ein Täter trug eine Jacke mit Pelzkragen, ein anderer Täter trug eine Umhängetasche mit der Marke Gucci

Zeugenaufruf:

Wer hat am Montag, 03.04.2023, zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr, im Bereich Englischer Garten, Himmelreichstraße, Trambahnhaltestelle Paradiesstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die beiden unbekannten Personen, welche angegriffen worden waren, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.