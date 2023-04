NÜRNBERG. (428) Ein 16-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, am Dienstagvormittag (04.04.2023) Waren aus einem Geschäft in der Nürnberger Innenstadt entwendet zu haben. Die Polizei nahm den Mann fest.



Gegen 10:30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen 16-Jährigen, der in einem Bekleidungsgeschäft in der Karolinenstraße Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro an sich nahm und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Jugendlichen fest. Neben den betreffenden Kleidungsstücken stellten die Beamten weitere Verkaufswaren bei dem Tatverdächtigen sicher. Ob diese ebenfalls aus Ladendiebstählen stammen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte.

Der 16-Jährige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten. Da die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag stellte, wurde der Jugendliche dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ.



Erstellt durch: Christian Seiler