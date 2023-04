AIDENBACH, LKR. PASSAU. Nach einem Ehestreit drohte am 05.04.2023 ein 47-Jähriger damit, die gemeinsame Wohnung in die Luft zu sprengen. Er konnte durch Spezialkräfte der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht.

Gegen 21:00 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern verständigt, dass ein 47-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Aidenbach nach einem Streit mit seiner Ehefrau damit gedroht haben soll, u.a. die gemeinsame Wohnung anzuzünden und in die Luft zu sprengen. Ein Großaufgebot der Polizei, darunter Spezialkräfte der Bayerischen Polizei, verlegten daraufhin an die Einsatzstelle und sperrten die Örtlichkeit weiträumig ab. Der 47-Jährige befand sich alleine in der Wohnung.

Nachdem trotz mehrmaliger Versuche kein Kontakt zu dem Mann hergestellt werden konnte, erfolgte nach Mitternacht der Zugriff der Spezialkräfte, die den erheblich alkoholisierte 47-Jährigen in Gewahrsam genommen haben. Der Mann wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Nach seiner Erstversorgung durch einen Rettungsdienst wurde er in eine Fachklinik verbracht.

In der Wohnung konnten zwei Gaskartuschen und ein Benzinkanister griffbereit aufgefunden werden. Der Einsatz war am 06.04.23 gegen 02:00 Uhr beendet, die Einsatzkräfte der Polizei blieben unverletzt.

Neben den Beamten des Polizeipräsidiums Niederbayern und der PI Vilshofen a. d. Donau waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 06.04.2023, 10:48 Uhr