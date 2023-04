FICHTELBERG, LKR. BAYREUTH. Einen Sachschaden von zirka 300.000 Euro forderte ein Dachstuhlbrand am Mittwochabend. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, fing der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Fichtelberg Feuer. Eine Nachbarin bemerkte die Flammen und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl und das Obergeschoss bereits in Vollbrand. Die Brandbekämpfung durch die alarmierten umliegenden Feuerwehren dauerte mehrere Stunden an.

Die Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie blieben unverletzt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf zirka 300.000 Euro.

Beamte der Kripo Bayreuth übernahmen vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache.