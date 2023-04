Am 5. April 2023 freuen sich im Polizeipräsidium Oberpfalz sechs der acht neuen Sicherheitswachtangehörigen über die persönliche Begrüßung von Polizeivizepräsident Thomas Schöniger.

Am Mittwochnachmittag wurden die neuen Sicherheitswachtangehörigen der PI Regensburg Süd, der PI Regensburg Nord und der PI Burglengenfeld von Polizeivizepräsident Thomas Schöniger begrüßt. An der Veranstaltung nahmen terminbedingt sechs der acht künftig ehrenamtlich Tätigen teil. Aus der Hand des Polizeivizepräsidenten erhielten sie neben ihren Dienstausweisen auch ein kleines Willkommensgeschenk.

Die neuen Sicherheitswachtangehörigen investierten viel Zeit, um sich die rechtlichen Grundlagen, Befugnisse und Kenntnisse über das Einschreiten und die Organisation Polizei und Sicherheitswacht vermitteln zu lassen. Mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung werden sie künftig das Gelernte in die Praxis umsetzen. Als sichtbare und aufmerksame Ansprechpartner für die Bevölkerung wirken sie künftig Sicherheitsstörungen präventiv entgegen und stärken so das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Sie gehen Streife und informieren die Polizei über verdächtige Wahrnehmungen und Vorkommnisse.

„Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist nicht allein eine Angelegenheit der Polizei, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hinschauen statt Wegschauen.“ Ganz nach diesem Leitgedanken der Sicherheitswacht werden sie hilfesuchenden Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Mitglieder der Sicherheitswacht sind selbst keine Polizisten. Für die Verfolgung von Straftaten ist weiterhin die Polizei zuständig, die Dank der direkten Anbindung über Funk schnell vor Ort sein kann.

Hintergründe zur Sicherheitswacht

Die Sicherheitswacht wurde 1994 in Bayern gegründet. Im Mai 1995 startete das Projekt in Weiden i. d. OPf. erstmals in der Oberpfalz. Über 1.300 Menschen organisieren sich mittlerweile bei der Sicherheitswacht Bayern. Knapp 150 Mitglieder in 33 Gemeinden zählt die Sicherheitswacht in der Oberpfalz. In den letzten beiden Jahren konnten in der Oberpfalz über 40 neue Mitglieder hinzugewonnen werden.

Werbebotschaft:

Haben Sie Interesse an diesem besonderen Ehrenamt? Wir suchen verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger im Alter von 18 bis 62 Jahren, die sich gerne für unser Gemeinwesen einsetzen.

Alle weiteren Informationen zur Bayerischen Sicherheitswacht finden sie auf der Internetseite der Bayerischen Polizei unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/sicherheitswacht/index.html