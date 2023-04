Karlsfeld, Lkrs. Dachau, 06.04.2023

Ein bislang unbekannter Mann trat am Dienstag, 04.04.2023 in Karlsfeld, Am Burgfrieden einer Frau als Exhibitionist gegenüber. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 19.37 Uhr ging eine 53-jährige Frau Am Burgfrieden spazieren, als der Tatverdächtige etwa auf Höhe einer Bäckerei gezielt Blickkontakt mit ihr aufnahm und dabei an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Mann befand sich auf dem parallel verlaufenden, nur durch einen Grünstreifen getrennten Feldweg, direkt neben der Würm. Nachdem die Geschädigte versuchte, den Tatverdächtigen mit ihrem Handy zu filmen, ging er zu seinem Fahrrad und entfernte sich in Richtung Münchner Straße.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 08141/612-0 zu melden.

Personenbeschreibung:

männlich

ca. 170 cm – 180 cm groß

kräftig

Glatze oder ganz kurz rasierte Haare

bekleidet mit schwarzer Bomberjacke und heller Hose