SCHWEINFURT. Zwischen vergangenem Freitag und Dienstag ist ein bislang Unbekannter in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Entwendungsschaden ist noch unbekannt. Der Täter entkam unerkannt.

Im Zeitraum von vergangenem Freitag, ab 15.00 Uhr, bis Dienstag, um 14.30 Uhr, brach der Unbekannte in das Einfamilienhaus in der Straße Am Klößberg ein. In Abwesenheit der Bewohner hebelte der Täter eine Terrassentüre auf und suchte in dem Anwesen nach Beute. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde ist noch unbekannt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer in dem fraglichen Zeitraum, bzw. im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt hat, wird gebeten sich unter Tel. 09721/202-0 mit der Polizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.