REGENSBURG. Im Regensburger Gewerbepark C kam es am späten Dienstagabend, 4. April 2023, zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Vermutlich gegen 23:15 Uhr öffnete ein bislang Unbekannter gewaltsam eine Türe und betrat daraufhin eine Bäckerei. Dort entwendete er im Kassenbereich einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und konnte noch in der Nacht mehrere Spuren sichern. Deren Auswertung dauert noch an. Wer am späten Dienstagabend Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 0941/506-2888 zu melden.