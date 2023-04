REGENSBURG. TEGERNHEIM. LANDKREIS REGENSBURG. Am Dienstag, 4. April 2023, kam es im Bereich Regensburg vermehrt zu Anrufen von Betrügern. Zwei Senioren mussten mit Schrecken feststellen, dass sie hohe Bargeldbeträge an Betrüger übergeben haben. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Einen niedrigen fünfstelligen Betrag übergab eine Seniorin zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr an einen bislang unbekannten Mann in der Paracelsusstraße in Regensburg. Zuvor erhielt sie einen Anruf von einer weinenden Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Diese sagte, dass sie jemanden überfahren hätte. In weiteren Telefonaten bauten ein angeblicher Polizeibeamter und ein vermeintlicher Staatsanwalt Druck bei der älteren Dame auf. Letztlich übergab die Seniorin deshalb Bargeld und Schmuck an einen Abholer.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt

1,75 m groß

Schlanke Statur

Bekleidung: dunkles Cap, dunkle Jacke, schwarzer Rucksack, schwarze FFP2-Maske

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Bayerwaldstraße in Tegernheim. Dort erhielt ein über 80-Jähriger einen ähnlichen Anruf wie die Seniorin aus Regensburg und übergab daraufhin den Betrügern an seiner Haustüre einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Der Senior beschrieb den Abholer wie folgt:

ca. 1,70 bis 1,75 m groß

hochdeutsche Sprache ohne Akzent

Bekleidung: dunkle Jacke, Mütze, FFP2-Maske

Die Kriminalpolizei Regensburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Hierbei werden mögliche Tatzusammenhänge geprüft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

Wichtige Botschaften der Polizei sind: