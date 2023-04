558. Notruf- und Präventionskampagne

„110 UNSERE NUMMER. DEINE SICHERHEIT“

Präventionsthema Häusliche Gewalt sowie Vorstellung der AETAS Kinderstiftung

-siehe auch Pressebericht vom 10.02.2023, Nr. 241

Wie bereits berichtet, findet im Rahmen der Notruf- und Präventionskampagne des Polizeipräsidiums München am Samstag, 15.04.2023 ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in der Isarphilharmonie München statt. Unter den Schirmherrschaften von Herrn StM Herrmann und Herrn OB Reiter startet die inzwischen ausverkaufte Veranstaltung mit einem umfangreichen Rahmenprogramm zu aktuellen Präventionsthemen im Foyer.

Mit dem Konzert soll die Arbeit der AETAS Kinderstiftung unterstützt werden – nicht zuletzt, da verschiedene Dienststellen der Münchner Polizei im Rahmen ihrer Arbeit in engen Austausch und Kooperation mit der Stiftung stehen. Die AETAS Kinderstiftung stellt nach einschneidenden, hochbelastenden Ereignissen wie traumatischen Todesfällen, Suizid oder tödlichen Gewalterfahrung einen vertrauensvollen Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen dar.

Eines der Themen der Notruf- und Präventionskampagne ist der Bereich der Häuslichen Gewalt. Im Jahr 2022 wurden 1.909 Opfer von Gewalt in der Partnerschaft im Rahmen des Münchner Unterstützungsmodell (MUM) beraten. Davon wurden 963 Fälle vom Kommissariat 105 bearbeitet. Da diese Fälle in der Regel im familiären Umfeld stattfinden, wurden in 37,8 % aller bekannt gewordenen Fälle Kinder Zeugen der Straftaten. Ein solches Ereignis in der unmittelbaren Familie ist für Kinder oft hoch belastend.

Um über diese Prävention und Opfernachsorge im Bereich der Häuslichen Gewalt zu informieren und die Zusammenarbeit zwischen Polizei und AETAS darzustellen, standen in der Presserunde des Polizeipräsidiums München neben Kriminalhauptkommissarin Esther Papp (Präventionskommissariat K 105 der Polizei München) auch Herr Florian Rauch sowie Frau Tita Kern der AETAS Kinderstiftung für Fragen der Pressevertreter zur Verfügung.

Für weitere Informationen zur Kampagne und den jeweiligen Präventionsthemen dürfen wir Sie auf unsere Kampagnenseite verweisen:

www.polizei.bayern.de/ppmuenchen110Jahre

559. Raub – Neuperlach

Bereits am Samstag, 25.03.2023, gegen 18:30 Uhr, wurde ein 13-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich eines Einkaufszentrums von drei unbekannten Jugendlichen angesprochen und aufgefordert mitzukommen. An einer Gebäuderückseite wurde er aufgefordert, seine Bauchtasche herauszugeben, da er „sonst ein Problem bekommen würde“. Daraufhin übergab er diese.

Am Montag, 03.04.2023, gegen 17:20 Uhr, befand sich der 13-Jährige zusammen mit einem Freund erneut beim Einkaufszentrum. Dort befanden sich erneut die drei unbekannten Jugendlichen zusammen mit einer vierten Person, die ihn wieder zur selben Örtlichkeit dirigierten. Dort wurde er von einem der Jugendlichen zu Boden geschubst und getreten und erneut aufgefordert, seine Bauchtasche herauszugeben. Auch in diesem Fall übergab er die Tasche, woraufhin diese ausgeleert wurde und ohne Inhalt dem 13-Jährigen zurückgegeben wurde.

Im Anschluss schlugen alle aus der Gruppe gemeinschaftlich auf den 13-Jährigen ein, so dass dieser zu Boden fiel und sich dabei leicht verletzte. Anschließend ging der 13-Jährige nach Hause, vertraute sich seinen Eltern an und erstattete kurz darauf Anzeige.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Drei Täter waren ca. 16 Jahre alt.

Der Haupttäter hat ein asiatisches Aussehen und schwarze, kurze Haare.

Einer der Mittäter soll schielen.

Der dritte Täter weist keine besonderen Merkmale auf.

Der vierte Täter aus der Tat vom 03.04. soll ca. 14 Jahre alt, dunkelhäutig mit schwarzem krausem Haar gewesen sein.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Charles-de-Gaulle-Straße, Fritz-Schäffer-Straße und Adenauerring (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

560. Räuberische Erpressung – Schwabing-West

Am Dienstag, 04.04.2023, gegen 01:30 Uhr, wurden vier Jugendliche aus Baden-Württemberg am Hohenzollernplatz von zwei bislang unbekannten Männern angepöbelt und beleidigt. Einer der Männer forderte Bargeld und drohte mit Schlägen.

Nachdem er zunächst kein Geld bekam, versuchte er einem der Jugendlichen das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Nachdem ihm auch das nicht gelang, packte einen der Jugendlichen am Kragen und forderte nochmals Bargeld. Aus Angst übergab der Jugendliche dem Täter den geforderten Geldbetrag, während der zweite Täter ein Eingreifen eines anderen Jugendlichen verhinderte.

Anschließend flüchteten die beiden Täter die Hohenzollernstraße in östlicher Richtung.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (erhielt das Geld)

Männlich, ca. 21 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, dunkelblonde Haare, vorne nach oben und zur Seite gegelt, dunkelblonder Vollbart, hellhäutig; bekleidet mit hellgrauem Basecap, hellgrauem Kapuzenpullover, schwarze Weste, dunkle Jeans

Täter 2 (verhinderte Eingreifen des Freundes)

Männlich, ca. 20 Jahre alt, 190-195 cm groß, schlank, hellhäutig, kurze, dunkle Haare, dunkler kurzer Vollbart; bekleidet mit einer Truckercap der Marke „Dutch“ mit schwarzer Netzapplikation, Stirn und Schild weiß mit einem Symbol „Auge mit Flügel“, dunkle hüftlange Daunenjacke, schwarze Jogginghose.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hohenzollernstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

561. Einbruch in Kiosk – Schwabing-West

Am Dienstag, 04.04.2023, gegen 07:00 Uhr, teilte ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Polizeinotruf 110 mit, dass in seinem Kiosk in Schwabing-West eingebrochen worden war.

Als der 44-Jährige seinen Kiosk aufsperren wollte, stellte er fest, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in diesen eingebrochen waren. Der Tatzeitraum konnte von Montag, 03.04.2023, 14:30 Uhr, bis Dienstag, 04.04.2023, 07:00 Uhr, eingegrenzt werden. Es wurden Waren in einem vierstelligen Wert entwendet.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neureuther Straße, Nordendstraße, Adalbertstraße und Kurfürstenstraße (Schwabing-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

562. Einbruch in Marktstand – Altstadt

Am Dienstag, 04.04.2023, gegen 07:00 Uhr, teilte ein 52-jähriger Angestellter eines Marktstandes auf dem Viktualienmarkt dem Polizeinotruf 110 mit, dass in diesen eingebrochen worden war.

Ein bislang unbekannter Täter war gewaltsam in den Marktstand eingedrungen und hatte mehrere Lebensmittel entwendet. Der Tatzeitraum konnte von Montag, 03.04.2023, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 04.04.2023, 07.00 Uhr, eingegrenzt werden.

Vor Ort wurde von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Viktualienmarktes (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

563. Exhibitionistische Handlung – Au

Am Montag, 03.04.2023, gegen 09:10 Uhr, befand sich eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München auf der Rosenheimer Straße. Ihr gegenüber stand ein bislang unbekannter Täter, welcher Blickkontakt zu ihr suchte, sein Glied entblößte und auf den Gehweg urinierte.

Als die 25-Jährige an ihm vorbei gehen musste, berührte er die 25-Jährige mit der Hand am Halsbereich und entfernte sich im Anschluss in Richtung Rosenheimer Platz. Die 25-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 170 cm groß, westasiatisches Aussehen, mittellange braune Haare, dunkelbrauner Bart, weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose mit Löchern auf den Beininnenseiten



Zeugenaufruf:

Wer hat am Montag, 03.04.2023, zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr, im Bereich der Rosenheimer Straße, Hochstraße und Rosenheimer Platz, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.