WAISCHENFELD, LKR. BAYREUTH. Am Montag verletzte sich ein 54-jähriger Mann bei Felssicherungsarbeiten schwer.

Am Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr, sicherte ein Bauunternehmen Felsen an der Dooser Straße in Waischenfeld. Bei den Arbeiten löste sich ein Felsstück und verletzte den am Kletterseil hängenden Mann schwer. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Die Straße unterhalb des Felsens bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen gesperrt. Das Gewerbeaufsichtsamt hat die Arbeiten eingestellt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.