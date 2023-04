ALTDORF B. NÜRNBERG. (419) Am Dienstagmittag (04.04.2023) ereignete sich in Altdorf b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 95-jährige Fußgängerin verstarb noch an der Unfallstelle.



Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer die Untere Brauhausstraße in Richtung Marktplatz. Da der Marktplatz aufgrund des heute stattfindenden Ostermarktes für Kraftfahrzeuge gesperrt ist, setzte der Lkw-Fahrer einige Meter zurück. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 95-Jährige noch am Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg nehmen zur Stunde den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bindet die Polizei einen Sachverständigen in die Unfallermittlungen ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Altdorf b. Nürnberg sperren die Unfallstelle ab.



Erstellt durch: Christian Seiler