BAD ENDORF, LKR. ROSENHEIM. Am späten Montagabend, 03. April 2023, brach in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Bad Endorf ein Feuer aus. Alle sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befindlichen Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Untersuchungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einer schweren Brandstiftung ausgegangen werden, weshalb die Brandfahnder auf der Suche nach Zeugen sind.

Am 03.04.2023 gegen Mitternacht bemerkte ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Bahnhofstraße in Bad Endorf und verständigte den Notruf. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte aus einem Café im Erdgeschoss des Gebäudes starken Rauchaustritt feststellen. Auch in einem direkt an das Café angrenzenden Geschäft war es zu einem Brandausbruch gekommen. Glücklicherweise konnten alle Bewohner aus den Wohnungen in den oberen Stockwerken das Gebäude eigenständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Verletzten bekannt.

Den Feuerwehren aus Bad Endorf und den umliegenden Gemeinden gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Dennoch entstand nach einer ersten Schätzung Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Das Gebäude ist zudem bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, von Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariat 1 geführt.

Im Zuge der ersten Untersuchungen am Brandort wurde festgestellt, dass sowohl bei dem Café als auch dem angrenzenden Geschäft jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Zeugen konnten zwei Personen beobachten, die sich kurz vor Brandausbruch durch die eingeschlagenen Scheiben Zutritt in das Gebäude verschafften und wenig später zu Fuß flüchteten. Im Gebäude konnten durch die Brandfahnder Hinweise gefunden werden, die auf eine vorsätzliche Brandlegung schließen lassen. Aus diesem Grund wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie des versuchten Mordes ermittelt.

Die Klärung der genauen Umstände ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kripo Rosenheim bittet die die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat zur Tatzeit am späten Montagabend (03.04.2023) gegen 23:30 Uhr im Umfeld der Bahnhofstraße in Bad Endorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Brandstiftung in Verbindung stehen könnten?

Wem sind in dieser Zeit in Bad Endorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 200-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.