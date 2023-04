ZIRNDORF. (415) In der Nacht von Sonntag (02.04.2023) auf Montag (03.04.2023) beschädigten Unbekannte mehrere Autos im Stadtgebiet Zirndorf (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit zwischen 17:30 Uhr am Sonntag und 05:30 Uhr am Montag beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge, die in der Geisleithenstraße, der Siedlerstraße sowie in der Lichtenstädter Straße abgestellt waren. Die Autos weisen jeweils Beschädigungen im Bereich der Außenspiegel auf. Der bislang bekannt gewordene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie gegebenenfalls weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0911 969270 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler