BAMBERG. Sonntagabend sollen ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger einen Mann in einer Asylunterkunft bedroht und Geld gefordert haben. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter am Montag Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen.

Am Sonntag, 2. April, gegen 20.15 Uhr, sollen zwei Männer einen 32-Jährigen in einer Bamberger Asylunterkunft in ein Zimmer gezogen haben und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der 32-Jährige soll daraufhin einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag an die Männer ausgehändigt haben. Später erstattete er bei der Polizei Bamberg-Stadt Anzeige. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Anschluss übernahmen die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen.

Am Montagnachmittag wurden der 21-Jährige und der 22-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehle wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung. Beide Männer befinden sich inzwischen in Justizvollzugsanstalten.