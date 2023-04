FÜRTH. (414) Am Montagmittag (03.04.2023) schoss ein Mann mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster seiner Wohnung in Fürth-Oberfürberg und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Die Beamten nahmen den Mann fest.



Gegen 13:45 Uhr verständigte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Heilstättenstraße den Polizeinotruf und teilte mit, dass ein Nachbar mit einer Pistole aus dem Fenster in Richtung Straße geschossen habe. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth fuhren daraufhin zu der Örtlichkeit.

Die Beamten konnten die betreffende Wohnung lokalisieren und dort einen 57-jährigen Mann festnehmen. In der Wohnung fanden die Polizisten die verwendete Schreckschusspistole auf und stellten diese sicher. Der 57-Jährige befand sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in einer Fachklinik untergebracht



Erstellt durch: Christian Seiler