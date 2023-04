ERLANGEN. (412) Am Montagabend (03.04.2023) beobachtete eine Frau in Erlangen-Büchenbach einen Autofahrer, der eine Tüte mit verdächtigem Inhalt mit sich führte. Die Polizei hielt den Mann an und stellte die Tüte sicher – sie enthielt Rauschgift.



Gegen 19:30 Uhr beobachtete eine Frau im Bereich der Goeschelstraße einen Autofahrer, der auf das Gelände einer Tankstelle fuhr, dort etwas hinter einen Baum stellte und sich dann entfernte. Da der Frau das Verhalten des Mannes verdächtig vorkam, verständigte sie die Polizei. Kurz darauf kam der Pkw-Fahrer zurück, nahm eine Tüte mit verdächtig wirkendem Inhalt an sich und fuhr davon. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt konnten zusammen mit Zivilkräften das Fahrzeug anhalten. Die Beamten fanden bei dem 21-jährigen Fahrer die betreffende Tüte. Sie enthielt Marihuana. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen geriet ein 20-Jähriger in den Fokus der Beamten. Ersten Erkenntnissen zufolge sollten sich in dessen Wohnung ebenfalls Betäubungsmittel befinden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Polizisten die Wohnung des 20-jährigen Mannes in Großenseebach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Hier stellten die Beamten weiteres Marihuana sicher und nahmen den Tatverdächtigen ebenfalls vorläufig fest.

Die beiden Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler