HERSBRUCK. (411) Wie am 03.04.2023 mit Meldung 408 berichtet, wurde die 46-jährige Elke G. aus Neumarkt in der Oberpfalz in Engelthal (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.



Am heutigen Dienstagvormittag (04.04.2023) lokalisierten Beamte der Polizeihubschrauberstaffel eine leblose Person in einem Waldstück östlich von Engelthal. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnten diese nur noch den Tod der weiblichen Person feststellen.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm die Todesfallermittlungen. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf mögliche Straftaten oder ein Verschulden Dritter.

Die Verstorbene wurde zweifelsfrei als die zuvor vermisste Elke G. identifiziert.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt