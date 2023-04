0639 - Einbruchsversuch scheitert

Lauingen - Zwischen dem 31.03.2023, 08.00 Uhr und dem 03.04.2023, 20.30 Uhr wurde versucht, die Haustür zu einem Einfamilienhaus in der Sudetenstraße aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen Fällen unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

0640 - Schuhdieb flüchtet

Nördlingen - Gestern gegen 19 Uhr, stellte eine 45-jährige Verkäuferin des Schuhgeschäftes im Reutheweg einen Dieb fest, der den Laden mit ein paar unbezahlten Schuhen verließ. Da der Mann sofort nach ertönen des Alarms zu Fuß flüchtete, nahm die Verkäuferin die Verfolgung mit ihrem Pkw auf. Sie konnte den Täter dann am Baumarkt in der Hoferstraße antreffen und forderte ihn auf, die Schuhe zurückzubringen. Der Täter warf plötzlich die Schuhe in ein Gebüsch und rannte wieder davon.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 35-40 Jahre alt, hatte eine Glatze bzw. sehr kurze Haare, der Mann trug eine schwarze Jacke und schwarze Adidas Schuhe mit rot-orange-farbener Sohle.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.

0650 - Junger Mann verursacht Verkehrsunfall

Meitingen - Ein 34-jähriger Autofahrer stand gestern gegen 10.15 Uhr an der Ortsverbindungsstraße Markt - Meitingen, um nach links in die Westumfahrung Meitingen einzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt bog ein Autofahrer von der Westumfahrung nach rechts in Richtung Markt ein. Der Fahrer geriet beim Abbiegen gegen den rechten Randstein. Ruckartig riss er das Auto nach links, wodurch er gegen das stehende Fahrzeug des 34-jährigen prallte. Nach dem Anprall fuhr der Autofahrer einfach weiter.

Kurze Zeit später tauchte der Unfallverursacher mit seiner Mutter, die jetzt das Auto steuerte, an der Unfallstelle wieder auf. Nach anfänglichem Leugnen gab der 18-jährige, der keinen Führerschein besaß, zu, den Unfall verursacht zu haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

0651 - Vorfahrt übersehen / 2 Personen leicht verletzt

Dillingen - Am 04.04.2023 gegen 07.00 Uhr wollte eine 27-jährige Seat-Fahrerin von der Staatsstraße 2025 bei Hausen nach links auf die B 16 abbiegen. Dabei übersah sie eine in Richtung Dillingen fahrende 57-jährige Renault-Fahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Die beiden Fahrerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten ins örtliche Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro. An der Unfallstelle waren insgesamt 18 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie Mitarbeiter des Kreisbauhofs eingesetzt, um die Fahrbahn zu reinigen und die Unfallstelle zu räumen. Die Fahrbahn war gegen 08.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.