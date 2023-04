549. Einbruch in Einfamilienhaus – Kirchtrudering

Am Montag, 03.04.2023, gegen 09:00 Uhr, stellte eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München fest, dass in das Haus ihrer Eltern in Kirchtrudering eingebrochen worden war und meldete dies dem Polizeinotruf 110.

Die eingesetzte Streife konnte feststellen, dass ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in das Haus eingedrungen waren und dieses nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Der Tatzeitraum konnte auf Freitag, 31.03.2023, bis Montag, 03.04.2023, eingegrenzt werden.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Salzmesserstraße, Ilmstraße, Leonhardiweg und Teucherstraße (Kirchtrudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

550. Festnahmen von vier Tatverdächtigen nach Einbruch in Einfamilienhaus – Oberhaching

Am Samstag, 01.04.2023, gegen 17:00 Uhr, konnte eine 61-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München das Bersten einer Fensterscheibe aus dem Erdgeschoss ihres Hauses hören. Sie befand sich zu der Zeit alleine im Obergeschoss.

Die 61-Jährige ging davon aus, dass bei ihr gerade eingebrochen wird und verständigte telefonisch den Notruf der Polizei 110.

Es wurden sofort mehrere Streifenwägen zum Einsatzort geschickt. Dort konnten vier rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf frischer Tat angetroffen und festgenommen werden.

Der Keller und das Erdgeschoss des Hauses waren durchsucht und Tatbeute bereits zurechtgelegt worden.

Vor Ort wurden durch die Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die vier Tatverdächtigen wurden wegen Einbruchsdiebstahl angezeigt. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen.

Das Kommissariat 51 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

551. Unfall mit hohem Sachschaden – Straßlach

Am Dienstag, 04.04.2023, gegen 02:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 32 (Grünwald) ein blauer VW Pkw auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Tölzer Straße in Grünwald in südliche Richtung befuhr. Die Streifenbesatzung wollte den Fahrer des Pkw einer Kontrolle unterziehen, woraufhin der Pkw stark beschleunigte und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Tölzer Straße weiter in südliche Richtung in Richtung Straßlach fuhr. In Straßlach kam der Pkw in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich mit der Fassade eines Gebäudes. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Sowohl der Pkw als auch die Fassade des Gebäudes wurden schwer beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Autofahrer, einem 22-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

552. Erneute Öffentlichkeitsfahndung nach 65-jährigem Vermissten – Kleinhadern

-siehe Pressebericht vom 02.04.2023, Nr. 543

Wie bereits berichtet, ist seit Freitag, 31.03.2023 ein 65-Jähriger aus Kleinhadern vermisst. Er war im Laufe des Tages mit seiner Tochter verabredet, erschien jedoch nicht und konnte auch bis zum heutigen Tag nicht in seiner Wohnung angetroffen werden.

Möglicherweise führt der Mann ein Mobiltelefon mit, dies ist jedoch ausgeschaltet. Der 65-Jährige geht gern in den umliegenden Waldstücken spazieren, jedoch sind die genauen Wege nicht bekannt. Bisherige Suchmaßnahmen dort verliefen ohne Erfolg. Der 65-Jährige hat keine gesundheitlichen Einschränkungen und ist sowohl geistig als auch körperlich fit.

Eine genaue Personenbeschreibung (er hatte eine sehr auffällige Jacke an und führte einen auffälligen Rucksack mit sich - Vergleichsbilder) und ein Bild sind unter dem LINK:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/046638/index.html

zu finden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kleinhadern Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Vermissung stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14 (Vermissungen), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

553. Sachbeschädigung durch Brandlegung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Pullach

Am Montag, 03.04.2023, stellte ein Anwohner in der Pater-Ruppert-Mayer-Straße in Pullach im Isartal den Brand seiner vor dem Wohnanwesen befindlichen Mülltonne fest. Der Anwohner sowie ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Supermarktes löschten die Flammen. Zudem sahen sie drei Jugendliche, die sich von der Mülltonne entfernten. Daraufhin verständigte der Anwohner die Polizei über den Notruf 110.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte an einem nahegelegenen Skaterplatz eine Jugendgruppe angetroffen werden, worunter sich 14-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz im Landkreis München befand. Er wurde festgenommen. Bei einer durchgeführten Durchsuchung wurde in einer von ihm mitgeführten Umhängetasche ein Feuerzeug aufgefunden. Der 14-Jährige zeigte sich geständig und gab an, die Müllsäcke in der dort befindlichen Mülltonne in Brand gesetzt zu haben.

Durch den Brand wurde ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Der 14-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Erziehungsberechtigter wurde über diesen Vorfall informiert.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

554. Brandfall; drei Personen verletzt – Haidhausen

Am Montag, 03.04.2023, gegen 20:45 Uhr, erhielt die Polizei von der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Haidhausen. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Von Seiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet. Die Brandbekämpfung übernahm die Berufsfeuerwehr München.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Brandursache auf eine defekte „mobile Infrarotsauna“ zurückzuführen. Kurz vor Brandausbruch hatte die 57-jährige Wohnungsinhaberin ihre Sauna an das Stromnetz angeschlossen.

Als sich die Wohnungsinhaberin in einem Nachbarraum befand, wurde sie durch einen auslösenden Rauchmelder auf die plötzlich in Brand stehende Sauna aufmerksam. Anschließend begab sie sich ins Treppenhaus und informierte ihre Nachbarn über den Brand.

Ihr 51-jähriger Nachbar und ein 40-jähriger Mitarbeiter eines gegenüberliegenden Hotels wurden auf die Hilferufe aufmerksam und eilten sofort mit Feuerlöschern zu Hilfe. Während der Löscharbeiten verletzten sich sowohl die 57-Jährige als auch der 40-Jährige und der 51-jährige Nachbar.

Die Wohnungsinhaberin zog sich beim Versuch, die brennende Sauna auf ihren Balkon zu verbringen leichte Brandverletzungen zu. Der 40-Jährige und der 51-Jährige wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

555. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Westend

Am Montag, 03.04.2023, gegen 13:35 Uhr, fuhr eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Ford, Pkw auf der Westendstraße in Richtung Landsberger Straße. In der Kreuzung mit der Zschokkestraße wollte sie nach links abbiegen und weiter in Richtung Fürstenrieder Straße fahren.

Ein 46-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau fuhr zur selben Zeit mit einem Fiat Pkw auf der Westendstraße in Richtung Westpark. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrer verletzt.

Die 55-Jährige wurde leicht verletzt. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr auf der Westendstraße umgeleitet werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

556. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Altperlach

Am Montag, 03.04.2023, gegen 18:05 Uhr, parkte ein 78-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw auf dem Geh- und Radweg der Ottobrunner Straße.

Ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München fuhr zur selben Zeit mit einem Fahrrad die Ottobrunner Straße Richtung Innsbrucker Ring.

Als der 78-Jährige aus dem Pkw aussteigen wollte und die Fahrertür öffnete, kollidierte der 35-jährige Fahrradfahrer mit der Fahrertür. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug des 78-Jährigen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

557. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Lochhausen

Am Montag, 03.04.2023, konnte ein 29-Jähriger aus dem Fenster seiner Wohnung beobachten, wie ein Mann vor seinem Anwesen stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Nachdem der 29-Jährige den Täter ansprach, entfernte sich dieser.

Anschließend verständigte der 29-Jährige die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der 39-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München angetroffen und festgenommen werden.

Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde der 39-Jährige wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.