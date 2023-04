HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Polizeibeamte entdeckten am Sonntagabend im Rahmen eines Einsatzes in einer Wohnung rund 1,5 Kilogramm Amfetamin und rund 35 Gramm Haschisch. Das in der Wohnung lebende Pärchen wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Die Ermittlungen zur Herkunft der Drogen laufen.

Gegen 21:30 Uhr wurde die Würzburger Polizei von Nachbarn zu einem Familienstreit im Allerseeweg gerufen. Vor Ort versuchten die Beamten den Streit zwischen einem 53-Jährigen und seiner 25-Jährigen Partnerin zu schlichten, als sie in der Wohnung starken Cannabisgeruch festgestellt hatten. Im Zuge der darauf folgenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Polizisten rund 35 Gramm Haschisch und ca. 1,5 Kilogramm Amfetamin. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, das Pärchen vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die junge Frau und ihr Lebensgefährte am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die Kriminalpolizei Würzburg nahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen zur Herkunft der Drogen auf. Die Beschuldigten wurden zwischenzeitlich Justizvollzugsanstalten überstellt.