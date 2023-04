PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte in eine Gaststätte in Pegnitz ein und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, verschafften sich die Diebe Zugang zu einer Gaststätte in der Bayreuther Straße in Pegnitz. Dort öffneten sie die Registrierkasse und nahmen über Tausend Euro an sich, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.