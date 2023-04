BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag fanden Kräfte der Polizei Bamberg-Stadt Rauschgift bei dem Fahrer eines E-Scooters. Außerdem stand er während der Fahrt vermutlich unter Drogeneinfluss.

Am Samstag, 1 Uhr, geriet der 21-jährige Fahrer eines E-Scooters in das Visier einer Polizeistreife. Die Beamten stoppten den jungen Mann in der Luitpoldstraße in Bamberg. Während der Kontrolle bemerkten sie Marihuana-Geruch und fanden Haschisch und Marihuana im zweistelligen Grammbereich in der Unterhose des 21-Jährigen. Sie stellten das Rauschgift sicher. Da der Mann aus Bamberg im Gespräch den Konsum von Cannabis eingeräumt hatte, unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Außerdem durchsuchten sie die Wohnung des Mannes, entdeckten dort weiteres Rauschgift im zweistelligen Grammbereich und stellten dieses sicher.

Der 21-jährige Bamberger muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.