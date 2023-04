BAYREUTH. Nach einem Fußballspiel am Freitagnachmittag entrissen zwei Männer einem Dritten gewaltsam seinen Fan-Schal. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag, 17.30 Uhr, griffen zwei Männer einen 21-jährigen Fußballfan in der Bayreuther Fußgängerzone in der Maximilianstraße an, wobei dieser zu Boden ging. Einer der Angreifer trat dem am Boden Liegenden gegen den Oberkörper, während der andere den Fan-Schal an sich riss und zunächst mit der Beute flüchtete. Eine Polizeistreife nahm anschließend beide Aggressoren fest. Der 21-Jährige zog sich bei der Rangelei Prellungen an der Hand und am Knie zu.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zu dem Geschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 zu melden.