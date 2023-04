0631 – Polizeistation Wertingen unter neuer Leitung

Wertingen – Die Polizeistation Wertingen steht seit 1. April 2023 unter neuer Leitung. Der bisherige Leiter, Polizeihauptkommissar Jürgen Böswald, wechselte zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Seine Nachfolge trat zum 1. April Polizeihauptkommissar Josef Mayer an.

Mayer begann seine polizeiliche Karriere 2001 als Polizeimeisteranwärter in der zweiten Qualifikationsebene (früher: mittlerer Polizeivollzugsdienst). Nach mehrjähriger Verwendung im polizeilichen Einzeldienst folgte im Jahr 2012 das Studium für die 3. Qualifikationsebene an der Polizeifachhochschule.

Durch anschließende dienstliche Verwendungen unter anderem bei der Kriminalpolizei in Augsburg, im Stab des PP Schwaben Nord sowie als stellvertretender Leiter der damaligen Polizeiinspektion Ergänzungsdienste, sammelte der heute 42-Jährige gebürtige Donauwörther reichlich Einsatz- und Führungserfahrung. Zuletzt war Mayer im Sachgebiet E2 des PP Schwaben Nord im Bereich Ordnungs- und Schutzaufgaben eingesetzt.

Am heutigen Montag begrüßte Polizeipräsident Martin Wilhelm Josef Mayer offiziell in seinem neuen Amt. Auch Polizeivizepräsident Michael Riederer sowie die zweite Bürgermeisterin der Stadt Wertingen, Christiane Grandé, und der Leiter der Polizeiinspektion Dillingen nahmen an der Einführungsveranstaltung teil und hießen Mayer in seinem neuen Amt willkommen.

0632 - Lkw-Fahrer hat doppelt Pech

Gersthofen - Am Donnerstagnachmittag (30.03.2023) gegen 16.00 Uhr kontrollierten Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Augsburg an der Tank- und Rastanlage Edenbergen einen Pferdetransport - Lkw.

Zum Beginn der Kontrolle bat der Fahrer die Beamten ihn zügig weiterfahren zu lassen, da ihn vor ca. einer halben Stunde ein Pferd beim Verladen getreten hätte. Da der Fahrer über Schmerzen klagte, wurde zur gesundheitlichen Beurteilung ein Notarzt und ein Rettungswagen hinzugezogen.

Bei der zwischenzeitlichen Kontrolle des Lkw wurde festgestellt, dass es sich um einen gewerblichen Transport zweier Jungpferde handelte. Der 61-jährige Fahrer hatte zum Zeitpunkt der Kontrolle eine fremde Fahrerkarte im digitalen Kontrollgerät und somit diese Aufzeichnungen verfälscht. Seine Fahrerkarte fand die Polizeistreife in einem Versteck im Lkw. Zudem hätte er aufgrund geltender Ruhezeitverordnungen zum Kontrollzeitpunkt keine Lkw fahren dürfen. Die Polizei unterband die Weiterfahrt.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fälschung beweiserheblicher Daten.

0633 - Kinder lösen Fehlalarm aus

Harburg - Gestern (02.04.2023) beobachtete eine 56-jährige Frau gegen 15.30 Uhr eine Gruppe Kinder, die vor einem Feueralarmknopf neben der Grund - und Mittelschule Harburg standen, während ein akustischer Alarm ertönte.

Kurze Zeit später rannten die Kinder weg. Die Polizei suchte im Umfeld nach den Kindern, konnte diese jedoch nicht mehr feststellen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Scheibe des Melders fehlte und der rote Knopf dadurch unmittelbar gedrückt werden konnte.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen.

0634 - Unfall mit Omnibus

Gablingen - Ein 64-jähriger Omnibusfahrer wollte gestern (02.04.2023) gegen 20.50 Uhr von der Kreisstraße A5 nach rechts in die Kreisstraße A8 einbiegen. Fälschlicherweise bog er aber kurz vor der Abzweigung nach rechts in einen Feldweg ein. Beim Versuch, rückwärts wieder auszufahren, touchierte er zunächst einen Telefonmasten und blieb schließlich mit dem hinteren rechten Reifen in einem Graben stecken. Der Omnibus musste mit einem Autokran wieder auf die Straße gezogen werden. Die Businsassen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich im unteren fünfstelligen Bereich.

0635 - Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Gersthofen - Am 02.04.2023 trat ein 32-jähriger gegen 06.00 Uhr die Glasscheibe einer Haustüre ein. Grund hierfür war scheinbar eine vorangegangene Streitigkeit. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung Dillinger Innenstadt. Eine Streifenbesatzung kontrollierte den Mann daraufhin. Da der 32-Jährige sich aggressiv verhielt, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam. Dagegen wehrte sich der Mann. Die Polizeibeamten musste daraufhin Pfefferspray eingesetzt und den Mann fesseln. Anschließend wies die Polizei den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus ein. Hierbei bedrohte der Mann die Polizeibeamten. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung.