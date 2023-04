VIECHTACH, PRACKENBACH, LKR. REGEN. Sowohl am 23.03. als auch am 30.03.2023 vollzog die Kripo Deggendorf fünf von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragte Durchsuchungsbeschlüsse.

Ausgangspunkt der Durchsuchungen waren umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Deggendorf als auch der Staatsanwaltschaft Deggendorf gegen einen 17-Jährigen aus Viechtach, der im Verdacht steht, Betäubungsmittel illegal an- und gewinnbringend weiterzuverkaufen. Insgesamt wurden fünf Wohnungen sowohl in der Stadt Viechtach als auch im Landkreis Regen durchsucht. Es handelte sich unter anderem um drei Erwachsene im Alter von 26, 28 und 38 Jahren, welche im Verdacht stehen, an den Minderjährigen Drogen verkauft zu haben. Der Verkauf von Betäubungsmitteln als Erwachsener über 21 Jahren an einen Minderjährigen stellt ein Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz dar.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt knapp über 17 Gramm Kokain, ca. 10 Gramm Marihuana, knapp 9 Gramm Amphetamin und Kleinmengen an Haschisch und Ecstasy sichergestellt. Die Beschuldigten wurden nach der kriminalpolizeilichen Bearbeitung wieder entlassen. Die Ermittlungen der Deggendorfer Kripo in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 03.04.2023, 14.25 Uhr