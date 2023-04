WALD, LKR. CHAM. Am Montag, 20. Februar 2023, oder am Dienstag, 21. Februar 2023, kam es am Nachmittag zu einem sexuellen Übergriff auf ein 12-jähriges Mädchen. Zwei bislang unbekannte Radfahrer wurden Zeugen des Vorfalls. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise.

Am Montag, 20. Februar 2023, oder am Dienstag, den 21. Februar 2023, gegen 16:00 Uhr, war die 12-Jährige fußläufig im Ortsteil Wald abseits eines Waldweges, der von der Sportplatz-Ringstraße aus in Richtung des Radweges führt, unterwegs. Dort wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und sexuell missbraucht. Er ließ von ihr los, als zwei bislang ebenfalls unbekannte Radfahrer vorbeikamen. Sie schoben ihre Fahrräder und wurden scheinbar auf die Situation aufmerksam. Möglicherweise haben sie die Situation nicht richtig eingeschätzt und gingen im Anschluss weiter. Der Mann entfernte sich daraufhin von der Tatörtlichkeit. Die Tat wurde erst zwei Wochen später bei der Polizei angezeigt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung in diesem Fall übernommen. Bisherige, umfangreiche Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen führten bislang zu keinem Tatverdächtigen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 melden.

Die beiden bislang ebenfalls unbekannten Radfahrer sind in diesem Fall die wichtigsten Zeugen. Sie werden besonders gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Radfahrer werden wie folgt beschrieben:

weibliche Person, ca. 20-30 Jahre alt, braune zu einem Zopf gebundene Haare, Brille

männliche Person, ca. 20-30 Jahre alt, etwas längere blonde Haare

Beide trugen Fahrradbekleidung.

Möglicherweise ist der Mann aber auch anderen Radfahrern oder Spaziergängern aufgefallen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 50 Jahre alt

ca. 1,80 m bis 1,90m groß

hochdeutsche Sprache

kräftige Statur

braune Augen

schiefe Nase

grauer 3-Tage-Bart

heller Teint

gepflegter Gesamteindruck

Bekleidung: schwarze Mütze, blaue Jeans, schwarze Jacke, weiße Sportschuhe

keine Brille und keine sichtbaren Piercings / Tattoos

Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein und soll der Polizei gemeldet werden.