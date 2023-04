544. Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Obergiesing

Am Sonntag, 02.04.2023, gegen 06:10 Uhr, ging bei der Polizei München eine Mitteilung der MVG-Leitstelle ein, dass sich im U-Bahnhof St.-Quirin-Platz eine männliche Person im Gleisbett befinden soll.

Eine 57-jährige U-Bahnfahrerin hatte den Mann beim Einfahren in den U-Bahnhof entdeckt, direkt eine Vollbremsung eingeleitet und so einen Zusammenstoß mit dem im Gleisbett Liegenden verhindert.

Beim Eintreffen der Polizeistreifen hatte die 57-Jährige den Mann bereits aus dem Gleisbett geholt und auf eine Bank gesetzt.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz in München handelte. Dieser war zunächst ohne Fremdverschulden in das Gleisbett gestürzt und aus eigener Kraft herausgeklettert. Anschließend setzte er sich an die Bahngleiskante und stürzte kurz darauf erneut in das Gleisbett. Diesmal lief er einige Meter im Gleisbett umher und legte sich schlussendlich hin.

Der 19-Jährige wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Er wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr angezeigt und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München.

545. Großbrand in Lagerhalle – Feldkirchen

Am Freitag, 31.03.2023, gegen 12:00 Uhr, erhielt die Leitstelle der Feuerwehr mehrere Mitteilungen, dass eine Lagerhalle in Feldkirchen brennen würde. Auch den Polizeinotruf 110 erreichte aufgrund der massiven Rauchentwicklung eine Vielzahl von Mitteilungen.

Es wurden sofort mehr als 20 Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Auf Grund der raschen Ausbreitung des Brandes und der damit verbundenen Beeinträchtigung der Bevölkerung durch die Rauchentwicklung, befand sich die Feuerwehr München-Land mit einer Vielzahl von Kräften vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis weit in die Abend- und Nachtstunden an.

Durch die Polizei wurden umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen. Unter anderem wurde die Kreisstraße M1 für mehr als eine Stunde gesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Kriminalpolizei kam ebenfalls zum Brandort und übernahm die ersten Ermittlungen.

Durch den Brand wurden drei Personen verletzt, welche zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht wurden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen in Brand, welcher sich anschließend auf die Lagerhalle ausbreitete.

Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 13 (Brandsachen) der Münchner Kriminalpolizei.

546. Sexueller Übergriff – Kleinhadern

Am Sonntag, 02.04.2023, gegen 05:30 Uhr, war eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München, auf dem Weg in die Arbeit, als ein bislang unbekannter Täter von hinten an sie herantrat und ihr über der Hose in den Intimbereich griff. Als sich die 23-Jährige umdrehte und anfing zu schreien ergriff der unbekannte Täter die Flucht.

Die 23-Jährige erstatte später auf der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) Anzeige.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchener Kriminalpolizei.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70 m groß, normale Statur, trug eine schwarze/dunkle Hose und eine auffällig rote Kapuzenjacke.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stiftsbogens, Guardinistraße, Wolkerwegs (Kleinhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

547. Einbruch in Bäckerei – Gern

Am Sonntag, 02.04.2023, gegen 05:00 Uhr, bemerkte ein Angestellter einer Bäckerei, dass in diese eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in die Bäckerei, indem sie gewaltsam durch die Kundeneingangstüre eindrangen. Der oder die unbekannten Täter brachen den Kassenautomaten auf und entwendeten die darin befindliche Geldkasse mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Samstag, 01.04.2023, gegen 13:00 Uhr bis Sonntag, 02.04.2023, gegen 05:00 Uhr, im Bereich der Nederlinger Straße, Klugstraße, Dantestraße (Gern)- Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

548. Raub – Innenstadt

Am Sonntag, 26.03.2023, befand sich ein 57-jähriger Tourist aus Italien auf Durchreise in München. Bei seinem Zwischenstopp in München wurde er nach jetzigem Ermittlungsstand von zwei unbekannten Männern angesprochen. Diese sollen ihm unter Anwendung von körperlicher Gewalt die Umhängetasche mitsamt Inhalt entwendet haben. Dabei wurde ein Zahn des 57-jährigen ausgeschlagen. Anschließend sollen die Täter mit den Fahrrädern in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Aufgrund einer akuten Erkrankung wurde der 57-Jährige nach der Tat bewusstlos. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er mehrere Tage behandelt. Als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, erstattete er Anzeige bei der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof).

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,74 m groß, orientalisches Aussehen, ohne Brille

Täter 2:

Männlich, etwas kleiner als Täter 1



Zeugenaufruf:

Wer hat am Sonntag, 26.03.2023, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, im Innenstadtbereich, vor allem im Bereich des Hauptbahnhofes München, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.