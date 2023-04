Mehrere Verstöße festgestellt - Erfolgreiche Verkehrskontrollen durch Obernburger Polizei

LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Sonntags hatte die Obernburger Polizei bei einer Vielzahl von Verkehrskontrollen den richtigen Riecher. Neben einer Trunkenheit im Verkehr deckten die Beamten bei weiteren Kontrollen ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, zwei abgelaufene Versicherungskennzeichen sowie in einem Fall den Besitz von Betäubungsmitteln auf.

Die verdachtsunabhängigen Kontrollen der Streifen der Polizeiinspektion Obernburg wurden insbesondere in den Abendstunden des Sonntags durchgeführt. Über den gesamten Dienststellenbereich stellten die Beamten hierbei mehrere Straftaten fest, die für die Fahrzeugführer in einigen Fällen zum Ende ihrer Fahrt führten.

Mit Kleinkraftrad ohne Helm unter Alkoholeinfluss unterwegs

Eine 26-Jährige war in Mönchberg mit ihrem Kleinkraftrad ohne Helm unterwegs und stürzte in der Verlängerung zum Kirschnerweg alleinbeteiligt. Bei der Frau wurde ein Atemalkoholwert von rund 1,4 Promille festgestellt, was für sie eine Blutentnahme zur Folge hatte. Die Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste im Anschluss in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden.

Weiteres Kleinkraftrad mit falschem Kennzeichen

Ein 16-Jähriger, der lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, wurde in der Königsberger Straße mit einem Leichtkraftrad einer Kontrolle unterzogen. Neben dem fehlenden Führerschein stellten die Beamten zudem fest, dass ein falsches Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war. Der Jugendliche wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und Fahrens ohne Zulassung verantworten müssen. Den Halter des Kleinkraftrades erwartet zudem eine Anzeige, da der dem 16-Jährigen das Fahrzeug überlassen hat.

Zwei E-Scooter ohne gültige Zulassung

In Elsenfeld und Wörth am Main gerieten zwei E-Scooter ins Visier der Streifen. Während an einem Fahrzeug überhaupt kein Kennzeichen angebracht war, befand sich an dem zweiten Scooter lediglich ein abgelaufenes Kennzeichen aus dem Jahr 2022. In beiden Fällen erwartet die Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen der fehlenden Zulassung.

Geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden

Bei der Kontrolle des Pkws einer 18-Jährigen in Amorbach konnte eine Streife sowohl beim 21-Jährigen Beifahrer als auch bei einem 23-Jährigen auf der Rücksitzbank jeweils geringe Mengen Marihuana auffinden. Die beiden Männer erwartet jeweils eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Weiterhin gezielte Kontrollen im Verkehrsbereich

Die Polizei wird in ganz Unterfranken und auch am bayerischen Untermain ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

20-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs – Im Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht zum Montag geriet ein 20-Jähriger ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Polizei. Neben drogentypischen Ausfallerscheinungen brachte die Durchsuchung des Pkws weitere Straftaten zum Vorschein.

Die Kontrolle des jungen Mannes, der mit seinem Daimler-Chrysler unterwegs war, erfolgte am Montag, gegen 00:25 Uhr, in der Rhönstraße. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten Ausfallerscheinungen bei dem 20-Jährigen festgestellt werden, ein kurz darauf durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Im Pkw konnten zudem geringe Mengen Marihuana aufgefunden werden.

Dies hatte für den Mann zunächst eine Blutentnahme zur Folge. Er wird sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Jugendliche nach Diebstahl aus Pkw festgenommen – Täter räumen weitere Taten ein - Geschädigte gesucht

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Bereits am Mittwoch konnte die Miltenberger Polizei drei Jugendliche nach vorangegangenen Diebstählen aus Pkw festnehmen. Die Beamten bitten nun mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Polizei zu melden.

Ein aufmerksamer Zeuge wurde am Mittwoch, gegen 22:15 Uhr, auf drei Jugendliche aufmerksam, die sich im Bädersweg an seinem Pkw zu Schaffen machten. Kurze Zeit später konnte er die Unbekannten an einem weiteren Fahrzeug feststellen. Er verständigte in der Folge die Miltenberger Polizei, welche die Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung noch im Nahbereich festnehmen konnte.

Bei den drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren konnte zum einen Diebesgut aus dem Fahrzeug des Mitteilers aufgefunden werden. Zudem räumten Sie die Diebstähle aus den beiden Pkws ein. In ihren Vernehmungen gaben sie außerdem an, bereits seit Februar immer wieder im Bereich Amorbach und Schneesberg Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben.

Die Miltenberger Polizei bittet daher Zeuge, denen seit Februar Gegenstände aus ihren Fahrzeugen entwendet worden sind und dies bislang noch nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht haben sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Zwischen dem 24. März und dem 27. März wurden im Bereich des Radwegs zwischen Kleinheubach und Breitendiel mehrere Straßenschilder und Leitpfosten durch Herausreißen beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.