WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Beamten der Schweinfurter Polizei gelang in der Nacht zu Freitag die Festnahme eines Mannes, dem der Diebstahl von Solarmodulen im Wert von über 10.000 Euro vorgeworfen wird. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl. Der Komplize des Beschuldigten befindet sich noch auf der Flucht.

Gegen Mitternacht wollten Beamte der Zentralen Einsatzdienste Schweinfurt einen Mercedes Sprinter in Augenschein nehmen, der den Polizisten bereits im Vorfeld im Bereich einer Baustelle im dortigen Solarpark aufgefallen war. Das Fahrzeug fuhr auf die Autobahn in Richtung Würzburg. Einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried gelang dort schließlich die Anhaltung des Sprinters. Noch während der Transporter allerdings am Ausrollen war, sprang der Beifahrer aus dem Mercedes und flüchtete zu Fuß über eine angrenzende Grünfläche. Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach dem Mann, bei der auch neben zahlreicher Streifen umliegender Dienststellen ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos.

Im Laderaum des Sprinters entdeckten die Polizisten 42 Solarmodule im Wert von über 10.000 Euro, die die beiden Fahrzeuginsassen im Vorfeld von der Baustelle aus dem Solarpark entwendet haben sollen. Der 58-jährige Fahrer des Mercedes wurde vorläufig festgenommen und am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nun in der Folge zu der Identität des noch Flüchtigen und dem genauen Ablauf des Diebstahls der Solarmodule, der im Zusammenhang mit einem Diebstahl von Solarmodulen am Vorabend in Zusammenhang stehen dürfte. Der 58-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.