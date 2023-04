REGION UNTERMAIN UND MAINFRANKEN. Am Dienstag, den 28.03.2023, hat die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Würzburg mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. In einer konzertierten Aktion von bayerischen und hessischen Einsatzkräften konnten die Durchsuchungsbeschlüsse bei mehreren Tatverdächtigen zeitgleich vollzogen werden. Hintergrund waren umfangreiche Ermittlungen in einem Rauschgiftverfahren.

In einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des unerlaubten Besitzes von Waffen hatte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt vier Objekte in der Region Aschaffenburg, Main-Spessart und in Hanau erwirkt. Vier Männer im Alter zwischen 29 und 33 Jahren sind in den Fokus der Kriminalpolizei Würzburg geraten, weil sie im größeren Umfang mit Betäubungsmitteln gehandelt und verschiedenartige Waffen besessen haben sollen. Aus diesem Grund wurden auch Spezialeinheiten für die Durchsuchung hinzugezogen.

Die Durchsuchungsmaßnahmen führten letztendlich zum Auffinden einer nicht geringen Menge Marihuana und Haschisch, geringen Mengen Amphetamin sowie diversen Waffen, darunter Messer, eine Armbrust und Schreckschusswaffen. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Rauschgiftkomplex werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg durchgeführt.

Zwei der Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hat Haftbefehl gegen die beiden Männer erlassen. Zwischenzeitlich wurde ein Haftbefehl außer Vollzug gesetzt.