SCHNAITTENBACH. LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Samstag, den 1. April 2023, wurde ein 57-jähriger Mann von Spezialkräften der Polizei aufgrund einer bestehenden Bedrohungslage in Schnaittenbach in Gewahrsam genommen.

Am Samstag, den 1. April 2023, gegen 18:30 Uhr, bedrohte ein 57-jähriger Schnaittenbacher einen Nachbar verbal mit dem Tod und verschanzte sich anschließend in seiner Wohnung. Der Mann ist bereits polizeilich bekannt und gilt als gewalttätig. Deshalb wurden Spezialkräfte der Bayerischen Polizei verständigt. Als diese seine Wohnung betraten, drohte er den Einsatzkräften an, eine Gasexplosion herbeizuführen. Trotzdem gelang es den Spezialkräften der Polizei den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei musste ein Polizeibeamter von der Schusswaffe Gebrauch machen. Dabei wurde der Mann verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige wurde heute, 2. April 2023, von einem Richter angehört. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl. Der Mann wird von der Polizei in einer Fachklinik untergebracht.

Die Kriminalpolizei Amberg hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Diese erfolgen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg. Auch wurden umfangreich Spuren gesichert. Die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs wird - wie in solchen Fällen üblich - vom Bayerischen Landeskriminalamt geprüft.