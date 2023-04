0620 – Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Göggingen – Am heutigen Sonntag (02.04.2023), gegen 01:55 Uhr, wurde eine 46-jährige Frau von einem bislang unbekannten Täter am Klausenberg angesprochen. Dieser forderte Geld und verletzte die Frau mit einer Schreckschusswaffe im Gesicht. Sie erlitt Schwellungen und Rötungen. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Gögginger Straße.

Die Frau wurde anschließend im Universitätsklinikum Augsburg behandelt. Sie beschrieb den Täter wie folgt: ca. 18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, trug eine FFP2 Maske und einen dunklen Parka mit Kapuze.

Die Kripo Augsburg sucht nun unter der Tel. 0821/323-3810 dringend Zeugen zu dem Vorfall. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Klausenberg gemacht und kann Hinweise zu Tat und Täter geben?

0621 – Brand in Wohnung

Innenstadt – Am Samstag (01.04.2023), gegen 20:45 Uhr, kam es in der Jakoberstraße zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Polizei konnte schwarzer Rauch wahrgenommen werden, woraufhin sofort mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen wurde. Alle Personen, die sich in der Brandwohnung befanden, konnten diese selbstständig und unverletzt verlassen.

Durch die Berufsfeuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Brandursache war möglicherweise eine unbeaufsichtigte Kerze. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei folgen.

0622 – Pkw beschädigt, Zeugen gesucht

Lechhausen – Bereits im Zeitraum zwischen dem 29.03. und 31.03.2023 wurde ein in der Schellingstraße, auf Höhe der Hausnummer 13, geparkter schwarzer Mercedes durch einen unbekannten Täter auf der gesamten rechten Fahrzeugseite verkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Da keine Täterhinweise bekannt sind, werden Zeugen gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Im Zeitraum zwischen dem 30.03. und 31.03.2023 wurde ein in der Ebnerstraße, auf Höhe der Hausnummer 26, geparkter grüner Hyundai beschädigt.

Hierbei entstand am linken Heck eine Deformierung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Die PI Augsburg Mitte bittet nun Zeugen, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

0623 – Alkoholisierter 16-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

B 17 / AS Bgm.-Ulrich-Straße – Am 01.04.2023, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit einem BMW die B17 in südlicher Fahrtrichtung. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schlingern und nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch prallte das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte quer über die Fahrbahn nach rechts. Dabei erfasste der Pkw die Umzäunung des dortigen Fußballstadions und kam schließlich zum Stehen.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich drei Personen im Fahrzeug, von denen zwei unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß flüchteten. Der 16-jährige Fahrer wollte ebenfalls flüchten, konnte jedoch durch einen Zeugen festgehalten werden.

Beim Eintreffen der Polizeistreife befand sich der 16-Jährige im Krankenwagen zur Untersuchung. Hierbei bestritt er, den Pkw gefahren zu haben und gab an, lediglich Beifahrer gewesen zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Außerdem räumte er ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Schließlich räumte der Jugendliche seine Fahrereigenschaft ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in der Universitätsklinik Augsburg durchgeführt.

Die Mutter des 16-Jährigen und Halterin des Fahrzeugs wurde über den Vorfall informiert und konnte ihren Sohn nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen mit nach Hause nehmen.

Der BMW wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die B17 war nach dem Unfall kurzzeitig komplett gesperrt, im Anschluss ca. eine Stunde nur einspurig befahrbar.

Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch eines Kraftwagens.

0624 – Körperverletzung

Innenstadt – Am 01.04.2023, gegen 12:45 Uhr, kam es im Bereich des Königsplatzes zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Der 35-jährige Beschuldigte befand sich zunächst vor einer dortigen Bäckerei. Als ein unbekannter Mann mit seiner weiblichen Begleiterin an diesem vorbeigehen wollte, drehte sich der Beschuldigte unvermittelt um und schlug dem Mann mit der Hand ins Gesicht. Als der Mann und seine Begleiterin weiterlaufen wollten, kam es zu einem Gerangel in dessen Anschluss sich der 35-Jährige auf einen Bahnsteig begab und dort eine Passantengruppe anpöbelte. Zwei weitere unbeteiligte Frauen wurden letztlich ebenfalls von dem Mann mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Ein Zeuge konnte den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 35-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert. Da der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde er festgenommen und eine Vorführung angeordnet.