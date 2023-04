NÜRNBERG. (400) Am Freitagabend (31.03.2023) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost einen Jugendlichen im Umfeld einer Diskothek in Gewahrsam. Der 17-Jährige hatte zuvor mit einer Flasche nach einem der Türsteher geworfen.

Ein Passant hatte gegen 21:45 Uhr die Polizei verständigt, weil er beobachten konnte, wie der spätere Tatverdächtige von der Diskothek in der Regensburger Straße aus in Richtung des Waldstücks am Valznerweiher rannte und hierbei von mehreren Sicherheitsangestellten verfolgt wurde. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte den 17-Jährigen schließlich unweit der Diskothek antreffen und in Gewahrsam nehmen. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige Tatverdächtige zuvor mit einer Glasflasche nach einem Türsteher geworfen hatte, weil ihm der Zutritt zur Diskothek verwehrt worden war. Der 20-jährige Türsteher hatte dem Flaschenwurf ausweichen können und blieb unverletzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Beamten ließen ihn im Anschluss von seiner Mutter bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost abholen. Gegen den 17-jährigen Flaschenwerfer wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Erstellt durch: Michael Konrad