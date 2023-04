535. Raub durch Jugendliche – Sendling

Am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 16:30 Uhr, wurden ein 12- und ein 11-Jähriger in der Valleystraße von zwei unbekannten männlichen Jugendlichen angesprochen. Einer der Täter forderte den 12-Jährigen unter Androhung von körperlicher Gewalt auf, ihm seine mitgeführten Gegenstände auszuhändigen.

Er durchsuchte den 12-Jährigen und entnahm ihm eine geringe Menge Bargeld. Der 12-Jährige wurde durch den unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen und angespuckt.

Anschließend flüchteten die Jugendlichen in Richtung U-Bahnhof Harras. Der 12-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion 15 (Sendling).

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 14-15 Jahre, 160cm-165cm groß, normale Statur, dunkelblonde, mittellange Haare mit Haarreif, nordeuropäisches Aussehen, weiße Turnschuhe, grauer Trainingsanzug mit FC-Bayern-Emblem, keine Brille, Muttermal unter dem linken Auge, grüne Augen

Täter 2:

Männlich, 14-15 Jahre, 160-165cm groß, schwarze Haare, schwarzer Fischerhut, rote Jogginghose mit drei weißen Streifen, schwarzer Hoodie, orientalisches Aussehen, Oberlippenbart, keine Brille, Air Jorden1 Schuhe in rot/weiß.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich der Valleystraße und des U-Bahnhofes Harras, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

536. Pkw-Fahrerin kollidiert beim Linksabbiegen mit Fußgängerin; eine Person verletzt - Ottobrunn

Am Freitag, 31.03.2023, gegen 06:00 Uhr morgens, befuhr eine 48-Jährige aus dem südlichen Münchner Landkreis mit ihrem Pkw Audi die Putzbrunner Straße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit ging eine 62-Jährige, ebenfalls aus dem Münchner Landkreis, die Putzbrunner Straße in gleicher Richtung auf dem Gehweg entlang. An der Kreuzung zur Rosenheimer Landstraße bog die 48-Jährige mit ihrem Pkw nach links in die Rosenheimer Straße ein. Hierbei kollidierte sie mit der Fahrzeugfront ihres Fahrzeugs mit der 62-jährigen Fußgängerin, die durch den Zusammenstoß stürzte.

Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Münchner Klinikum zur ärztlichen Behandlung gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw der 48-Jährigen leicht beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Rosenheimer Straße stadteinwärts für ca. dreißig Minuten gesperrt. Hierbei kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

537. Größerer Polizeieinsatz aufgrund zunächst unklarer Bedrohungslage - Giesing

Am Freitag, 31.03.2023, gegen 16:35 Uhr, wurde die Polizei München über den Polizeinotruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Rahmen eines innerfamiliären Konflikts zwischen verschiedenen Familienangehörigen, welche im Bereich der Tegernseer Landstraße wohnhaft sind, zu verschiedenen verbalen Drohungen gekommen sei. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte, darunter auch Spezialeinheiten, an die Einsatzörtlichkeit herangeführt. Die beteiligten Personen konnten angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergaben sich vor Ort keine Hinweise auf eine unmittelbare Bedrohungssituation. Eine Gefahr für Außenstehende bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts werden durch das Kommissariat 26 (Körperverletzung) geführt.

538. Besonders schwerer Fall eines Diebstahls in einer Kirche durch DNA geklärt - Laim

Bereits am Freitag, 06.01.2023, zwischen 17:00 und 18:15 Uhr, wurde aus dem Opferstock einer Kirche in Laim ein Geldbetrag unbekannter Höhe gestohlen.

Im Zuge der umfangreichen Spurensuche durch die Münchner Kriminalpolizei konnten DNA-Spuren gesichert werden. Aufgrund der aufgefundenen DNA-Spuren konnte mit Unterstützung des BLKA Bayern ein 53jähriger deutscher Tatverdächtiger ermittelt werden.

Da der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist und bislang noch nicht festgenommen werden konnte, wurde die Beantragung eines Haftbefehls angeregt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität) geführt.

539. Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle durch Flucht zu Fuß und kann kurz darauf festgenommen werden - Milbertshofen

Am Freitag, 31.03.2023, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Kroate mit seinem Pkw Daimler-Chrysler die Moosacher Straße in westliche Richtung. Auf Höhe zur Einmündung am Oberwiesenfeld wurde eine Streifenbesatzung auf das Fahrzeug aufmerksam, da die angebrachten Kurzzeitkennzeichen nicht mehr gültig waren. Dem Fahrer wurden Anhaltesignale gegeben.

Daraufhin fuhr der 28-Jährige in eine Grundstückseinfahrt eines Hotels in der Moosacher Straße. Der Fahrer reduzierte seine Geschwindigkeit. Kurz bevor das Fahrzeug stoppte, öffnete der 28-Jährige die Fahrertür und floh zu Fuß. Er konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß durch die Streifenbesatzung gesichert und vorläufig festgenommen werden. Das Fahrzeug rollte führerlos an einen Absperrpoller und kam dort zum Stillstand.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich, dass sich der 28-Jährige illegal im Bundesgebiet aufhält und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Pkw wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Der 28-Jährige wurde der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am Folgetag einen Haftbefehl gegen den 28-Jährigen.

Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Verkehrs- und Kriminalpolizei.

540. Radfahrer von Windböe erfasst und verletzt - Milbertshofen

Am Samstag, 01.04.2023, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Münchner auf dem Radweg der Ingolstädter Straße stadtauswärts. Als er kurz vor dem Frankfurter Ring eine Grundstücksausfahrt überquerte, erfasste ihn von rechts eine starke Windböe. Durch diese wurde der 27-Jährige umgeworfen.

Durch den Sturz prallte er mit Kopf und Oberkörper gegen den Mast eines Autobahnwegweisers. Dadurch wurde der 27-Jährige verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad wurde durch den Sturz leicht beschädigt. Weiterer Sachschaden entstand nicht.

541. Festnahme eines Tatverdächtigen nach drei Fällen des besonders schweren Diebstahls aus einem Kiosk - Mittersendling

Im Zeitraum zwischen dem 24.02.2023 und dem 22.03.2023 wurden aus einem Kiosk an der U-Bahn-Station Harras in drei Fällen Rauchwaren und Bargeld entwendet. Da alle drei Taten gleich abliefen, gingen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 52 von einem Tatzusammenhang aus.

Im Falle des Einbruchs am 22.03.2023 drückte der zunächst unbekannte Tatverdächtige den Rollladen zum Kiosk hoch und stieg über das dahinter befindliche Verkaufsfenster in den Kiosk. Dort entwendete er mehrere Stangen Zigaretten sowie Münzgeld. Danach flüchtete er.

Hierbei konnte er von der am U-Bahnhof installierten Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet werden.

In den Nachmittagsstunden des 23.03.2023 erkannte ein Polizeibeamter der PI 15 (Sendling) den Tatverdächtigen im Bereich des Partnachplatzes und konnte diesen festnehmen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen in München wohnhaften Georgier. Er führte noch einen Teil der Tatbeute mit sich.

Aufgrund der zurückliegenden Fälle ordnete der zuständige Ermittlungsrichter eine Wohnungsdurchsuchung an. Hierbei konnte die Tatkleidung aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund des bestehenden Wohnsitzes wurde der 21-Jährge nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruch gewerb. genutzte Immobilien) geführt.

542. Zwei Fälle der Sachbeschädigung durch Brandlegung - Untersendling / Solln

Fall 1:

Bislang unbekannte Täter zündeten vermutlich im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag, 31.03./01.04.2023, im Westpark (Untersendling) im östlichen Teil auf dem dortigen Sportplatz in einem Container, in welchem Holzbänke gelagert waren, einen Stapel Zeitungen an. Dadurch wurde auch eine der eingelagerten Holzbänke in Mitleidenschaft gezogen.

Durch das Feuer entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden.

Fall 2:

Am Samstag, 01.04.2023, gegen 18:25 Uhr, erreichten das Polizeipräsidium München mehrere Mitteilungen über eine in Brand stehende mobile Toilettenkabine am Straßenrand in der Bertelestraße (Solln). Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht werden. Die Toilettenkabine brannte völlig ab.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Polizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des östlichen Westparks (Untersendling) sowie Bertele-/Melchiorstraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13 (Branddelikte), Tel. 089/63007-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

543. Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 65-Jährigem aus Kleinhadern

Am Freitag, 31.03.2023 war ein 65-Jähriger aus Kleinhadern in Laufe des Tages mit seiner Tochter verabredet. Er erschien jedoch nicht und konnte auch in den beiden Folgetagen nicht in seiner Wohnung angetroffen werden.

Möglicherweise führt der Mann ein Mobiltelefon mit, dies ist jedoch ausgeschaltet. Der 65-Jährige geht gern in den umliegenden Waldstücken spazieren, jedoch sind die genauen Wege nicht bekannt. Bisherige Suchmaßnahmen dort verliefen ohne Erfolg. Der 65-Jährige hat keine gesundheitlichen Einschränkungen und ist sowohl geistig als auch körperlich fit.

Eine genaue Personenbeschreibung und ein Bild sind hier zu finden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hadern Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Vermissung stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14 (Vermissungen), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.