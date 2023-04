TROSTBERG, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstagmittag, 1. April 2023, kam es in Trostberg zu einem Polizeieinsatz, bei dem unter anderem auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) beteiligt waren. Ein amtsbekannter Mann wurde dabei in Gewahrsam genommen und im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Am Samstag, den 1. April 2023, wurde der Polizeiinspektion Trostberg um kurz nach 12.30 Uhr eine Streitigkeit zwischen Nachbarn mitgeteilt. Im Rahmen dieser Streitigkeit zeigte der 60-Jährige einer Nachbarin eine Schusswaffe. Die Frau konnte im Anschluss die Polizei verständigen.

Da die Polizei konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Mann derzeit in einem psychischen Ausnahmezustand sein dürfte und so auch von einer Fremdgefährlichkeit auszugehen war, wurden unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert.

Eine Gefährdung für Unbeteiligte bestand von Anfang an nicht, weil sich der Betroffene alleine in seiner Wohnung aufhielt. Weil der Mann aber augenscheinlich Zugriff auf Waffen hatte und damit eine Gefährdung für die eingesetzten Polizeibeamten nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte der Zugriff durch Spezialkräfte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK). Verletzt wurde dabei niemand.

Der 60-Jährige wurde aufgrund der Gesamtumstände zur weiteren Betreuung und der augenscheinlich erforderlichen fachspezifischen Bewertung in einer Fachklinik untergebracht.