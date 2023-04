ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Raubdelikt am Donnerstagabend, bei dem ein 39-Jähriger am Fuß verletzt wurde gehen voran. Die Kripo Aschaffenburg wendet sich daher mit neuen, konkreten Fragen an die Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, meldete sich am Donnerstagabend ein 39-Jähriger bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und teilte mit, dass unbekannte Männer versucht hätten ihn auszurauben. Hierbei hatten die Täter ihn seinen Schilderungen zufolge mit einer offensichtlich kleinkalibrigen Schusswaffe am Fuß verletzt.

Intensive Ermittlungen brachten die Kriminalpolizei Aschaffenburg nun einen Schritt weiter. Um weiteres Licht ins Dunkel der Tat zu bringen, bittet die Kripo die Bevölkerung erneut um Hinweise auf folgende Fragen:

Wer hat zwischen 21:20 Uhr und 21:25 Uhr, kurz davor oder danach auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße 206 in Mainaschaff verdächtige Beobachtungen gemacht?

Bereits ab 20 Uhr sollen zwei schwarze Pkw mit Kölner Zulassung auf dem Parkplatz gestanden haben. Wer kann nähere Angaben zu den Fahrzeugen machen? Bei einem der Fahrzeuge soll es sich um einen schwarzen Ford mit Kölner Nummernschild gehandelt haben, bei dem anderen handelte es sich um ein TESLA-ähnliches Fahrzeug, welches ebenfalls in Köln zugelassen sein soll. Auf diesem Fahrzeug soll sich eine graue Werbeaufschrift befunden haben.

Gibt es Personen, die im genannten Zeitraum Schüsse wahrgenommen haben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.