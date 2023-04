WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Freitagabend brach ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung ein. Die Kripo bittet nun um Hinweise, um die Identität des Unbekannten zu klären.

Zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster im rückwärtigen Bereich in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Athanasius-Kirchner-Straße ein. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher sämtliche Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Der Täter ging äußerst grob vor und hinterließ an Fenstern und Möbeln Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Mit Schmuck im Wert von rund 200 Euro trat der Unbekannte im Anschluss seine Flucht an.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.