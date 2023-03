FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht, gestern, 30.03.2023, im Zuge eines Streites in einer Wohnung mit einem Messer einen 52-Jährigen schwer verletzt zu haben. Der 52-Jährige soll gegen den 29-Jährigen vorher Pfefferspray eingesetzt haben.

Gegen 11 Uhr rief der 29-jährige Mann selbst den Notruf und meldete die Auseinandersetzung in einer Wohnung im östlichen Marktbereich. Die Einsatzkräfte konnten beide Männer vor Ort antreffen. Gemäß den Angaben des Mitteilers wurde er von dem 52-Jährigen angegriffen, indem dieser gegen ihn Pfefferspray versprühte. Um sich zu wehren, habe er das Messer eingesetzt. Der 52-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Stichverletzungen am Oberschenkel. Nach Erstversorgung wurde er schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Landshut zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut. Der 29-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen gestern wieder entlassen. Beide Beteiligte müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Veröffentlicht: 31.03.2023, 15:06 Uhr