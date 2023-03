Bastian Bernhardt ab April neuer Dienststellenleiter

Der 29-jährige Polizeihauptkommissar ist ein gebürtiger Oberfranke. Der in Lichtenfels geborene und in Bad Staffelstein wohnende Bastian Bernhardt begann nach seinem Abitur 2012 mit der Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene bei der Bayer. Bereitschaftspolizei in Würzburg. Bereits 2013 wechselte er die Laufbahn und begann sein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg. Nach seinem erfolgreichen Studium leistete er ab 2016 bei der Polizei- und Kriminalpolizeiinspektion in Schweinfurt Dienst und wechselte 2018 ins Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei nach Bamberg. Seit Mai 2020 nimmt Bastian Bernhardt am Förderverfahren für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene der Polizei teil, wo er zuletzt bei verschiedenen Dienststellen im Bamberg seinen Dienst verrichtete. Die Tätigkeit eines Dienststellenleiters ist nun die abschließende Führungsfunktion des insgesamt zwei Jahre dauernden Förderverfahrens.



Mit Blick auf die kommende Zeit als Dienststellenleiter in Ochsenfurt sagte Bastian Bernhardt:

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und stehe den Bürgerinnen und Bürgern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werde ich alles daran setzen die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers nahtlos fortzuführen und die Sicherheit in bestmöglichem Maße zu gewährleisten.“ (Polizeihauptkommissar Bastian Bernhardt)



Die offizielle Verabschiedung des langjährigen Dienststellenleiters Jürgen Maier wird in einem halben Jahr stattfinden, wenn nach der Führungsbewährung von Bastian Bernhardt der neue Dienststellenleiter der PI Ochsenfurt in sein Amt eingeführt wird.