PP SCHWABEN SÜD/WEST. Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner begrüßte gestern, am 30.03.2023, in Mindelheim 57 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die dieses Jahr ihren Dienst bei den Polizeidienststellen des Präsidiums angetreten haben.

„Es ist schön, Sie hier im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West begrüßen zu dürfen“,

so die Präsidentin zu den neuen Polizistinnen und Polizisten,

„Wir freuen uns sehr auf Sie!“

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West erhielt damit im ersten Halbjahr 2023 Verstärkung von insgesamt 45 Polizeibeamtinnen und -beamten der 2. Qualifikationsebene. Die allermeisten kommen unmittelbar aus der Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei und freuen sich auf die ersten Erfahrungen im polizeilichen Alltag. Zusätzlich begannen 12 Polizistinnen und Polizisten der 3. Qualifikationsebene ihren Dienst beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Sie haben erfolgreich ein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern abgeschlossen und werden zunächst für zwei Jahre ihren Dienst bei Inspektionen im Schutzbereich verrichten.

Diese Personalverstärkung ist ausreichend, um den Ausgleich der Ruhestandsabgänge zu gewährleisten. Die Verteilung der jungen Beamtinnen und Beamten erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Personalsituation bei den Dienststellen.

Polizeipräsidentin Dr. Strößner bereitete die Beamtinnen und Beamten auf ihren zukünftigen Dienst vor:

„Der Beruf des Polizisten steht häufig im Fokus der Öffentlichkeit. Treten Sie Ihren Dienst mit Blick auf die besondere Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern an. Lassen Sie uns gemeinsam die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit angehen!“

Im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung stellten Dr. Claudia Strößner, Polizeivizepräsident Dr. Stadler sowie weitere Vertreter des Polizeipräsidiums die internen Strukturen der Behörde dar. Sie zeigten den neuen Kolleginnen und Kollegen auf, welche Besonderheiten und Herausforderungen der Dienstbereich das Polizeipräsidiums bietet und dass sie in einer der sichersten Regionen in Bayern ihren Dienst verrichten dürfen.

Der Zweite Bürgermeister der Stadt Mindelheim, Roland Ahne, Hausherr und Gastgeber der Veranstaltung in Mindelheim, hob in seinem Grußwort an die jungen Polizistinnen und Polizisten die Vielfalt des Berufsbildes hervor:

„Wir danken Ihnen für den Dienst am Bürger, auch hier in Mindelheim und dem Unterallgäu. Die Bandbreite der Aufgaben steigt weiterhin an, umso mehr freuen wir uns über eine gut ausgebildete Polizei.“

(PP Schwaben Süd/West)

