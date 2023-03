ERLANGEN. (397) Am Donnerstagmorgen (30.03.2023) fanden Ermittler eine Aufzuchtanlage für Marihuana in einer Wohnung in Erlangen. Die 32-Jährige Wohnungsinhaberin muss sich nun strafrechtlich verantworten.



Gegen 07:00 Uhr durchsuchten Ermittler der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt die Wohnung einer 32-Jährigen in der Schönfeldstraße aufgrund des Verdachts eines Betrugsdelikts.

Im Inneren fanden die Ermittler in einem Nebenraum eine professionell anmutende Aufzuchtanlage mitsamt einer geringen Anzahl von Marihuanapflanzen. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge kristallinen Pulvers, bei welchem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Metamphetamin handelt. Sowohl das Rauschmittel als auch die Aufzuchtanlage wurden sichergestellt.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die 32-Jährige muss sich nun, neben dem vorangegangenen Betrugsdelikt, zudem aufgrund des Verdachts des illegalen Anbaus und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt