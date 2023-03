Nach versuchtem Raub - Mann am Fuß verletzt - drei Täter flüchtig - Kripo ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagabend haben Unbekannte einen 39-Jährigen überfallen und ihn dabei am Fuß verletzt. Anschließend sind die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 21:30 Uhr meldete sich ein 39-Jähriger bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und teilte mit, dass etwa eine viertel Stunde zuvor unbekannte Männer versucht hätten ihn auszurauben. Hierbei hatten die Täter ihn den Schilderungen zufolge mit einer offensichtlich kleinkalibrigen Schusswaffe am Fuß verletzt. Die daraufhin ebenfalls verständigte Aschaffenburger Polizei leitete in der Folge sofort eine großangelegte Fahndung ein, an der auch Streifen aus dem benachbarten Hessen sowie der Bundespolizei beteiligt waren. Bislang fehlt von den Flüchtigen jedoch jede Spur.

Der Überfallene wurde bereits vor Ort medizinisch versorgt und ist im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Glücklicherweise ist die Verletzung am Fuß als eher leicht einzustufen.

Den Angaben des verletzten Mannes nach sei er gegen 21:15 Uhr in der Innenstadt mit seiner 40-jährigen Begleiterin zu Fuß unterwegs gewesen, als drei unbekannte Männer unter Vorhalt einer Waffe seine Halskette forderte. Im weiteren Verlauf sei der Mann von den Tätern zunächst geschlagen und schließlich vor ihn in den Boden geschossen worden. Mutmaßlich wurde er hierbei von einem Kleinprojektil, dass von einem festen Material abgeleitet worden ist, am Fuß verletzt. Die drei Männer seien im Anschluss in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der 39-Jährige und seine Begleiterin haben sich ebenfalls zunächst zu Fuß geflüchtet und sind danach zu ihrem Fahrzeug, einem weißen Seat Ibiza mit Offenbacher Zulassung, zurückgekehrt. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Auto hielten sie im Bereich der City Galerie und verständigten den Rettungsdienst. Aufgrund mangelnder Ortskenntnis des Paares kann das Geschehen nicht näher örtlich eingegrenzt werden.

Von den drei Unbekannten liegt bislang eine lediglich vage Beschreibung vor:

Täter 1 soll männlich gewesen sein und dunkle lange Haare haben. Täter 2 sei ebenfalls männlich gewesen, mit kurzen dunklen Haaren und habe eine Lederjacke sowie eine schwarze Kappe getragen. Von dem dritten Gesuchten ist lediglich bekannt, dass es ein Mann gewesen sein soll.

Die Kripo Aschaffenburg ermittelt aktuell wegen des Verdachts des schweren Raubes und bittet mögliche Zeugen zur Aufklärung des Ablaufs um Hinweise. Dazu haben die Ermittler folgende Fragen:

Wer hat am Abend in der Innenstadt verdächtige Personen gesehen, die mit der Sache in Verbindung stehen könnten?

Wer hat möglicherweise die Geschehnisse selbst beobachten können?

Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen?

Wer hat den Verletzten mit seiner Begleiterin vor oder nach der Tat gesehen?

Wer hat den weißen Seat Ibiza mit Offenbacher Zulassung wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.

Einbruch in Firmengebäude - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang Unbekannte in ein gewerblich genutztes Gebäude eingebrochen und unerkannt entkommen. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Sachstand nach haben sich die Täter zwischen Mittwoch, 19:50 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Hauptstraße im Bereich der 200er Hausnummern verschafft. Im Anschluss haben sie im Inneren weitere Türen beschädigt und die Räumlichkeiten durchsucht. Die Unbekannten sind offensichtlich ohne Beute in noch unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und wendet sich dabei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Tatorts gesehen?

Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Trickdiebe erbeuten Handtasche - Wer hat etwas gesehen?

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei Diebe haben am Donnerstagnachmittag eine ältere Frau an ihrem geparkten Pkw abgelenkt und dabei ihre Einkaufstasche samt Inhalt gestohlen. Die Polizei Alzenau ermittelt und sucht Zeugen der Tat.

Die Rentnerin ist am Donnerstag um 14:10 Uhr in der Burgstraße in ihren weißen Nissan eingestiegen, als sie von zwei Männern angesprochen worden ist. Angeblich hätte sie einen Schaden an ihrem Auto, auf den die beiden unter Vortäuschen vermeintlicher Hilfsbereitschaft hinweisen wollten. Eine Beschädigung oder ähnliches war nicht festzustellen. Die Frau bedankte sich dennoch bei den Unbekannten und setzte ihren Weg fort. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihre Einkaufstasche samt Geldbörse und Mobiltelefon vom Rücksitz fehlte. Nach eigener Suche meldete die Bestohlene schließlich den Diebstahl am Abend bei der Polizei.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach möglichen Zeugen. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Verdächtiger 1:

Circa 160 cm groß mit kräftiger Figur

Lockige Haare

Braune Augen

Helle Haut

Trug eine rote Sportjacke mit weißen Streifen und eine dunkle Stoffhose

Sprach gebrochen Deutsch

Verdächtiger 2:

Etwa 175 cm groß

Schlank

Circa 30 Jahre alt

Helle Haut

Trug eine weiße Sportjacke und eine dunkle Stoffhose

Die Seniorin war vor dem Aufeinandertreffen mit den Unbekannten in der nahegelegenen VR-Bank. Möglicherweise haben die Verdächtigen die Frau bereits hier gesehen.

Wer Hinweise zu dem Geschehen in der Burgstraße geben kann oder bereits im Bereich der VR-Bank Verdächtiges beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstag, 11:00 Uhr, und Donnerstag, 11:15 Uhr, wurden die Kennzeichen eines weißen Citroen C1 gestohlen. Das Fahrzeug war in der Mainaschaffer Straße geparkt. Die Zulassungskombination lautet AB-S3636.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum von Montag, 09:30 Uhr, bis Mittwoch, 14:45 Uhr, kam es in der Flachstraße zu einer Unfallflucht. Ein dort geparkter, roter Renault Twingo wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr ein Mountainbike der Marke Specialized in der Hanauer Landstraße im Bereich der 100er Hausnummern gestohlen. Das Sicherungsschloss blieb am Tatort beschädigt zurück.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag wurde, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 13:40 Uhr, an einem in der Ludwigstraße geparkten VW Multivan der linke Außenspiegel abgefahren

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.