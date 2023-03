0615 – Einbruch in Bürogebäude

Lechhausen – Am vergangenen Mittwoch (29.03.2023) drangen der oder die bislang unbekannten Täter in der Raiffeisenstraße in ein Bürogebäude ein.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich etwa im Zeitraum zwischen 21.20 Uhr und 21.50 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Hierbei beschädigten sie eine Türe und entwendeten verschiedene Gegenstände. Der entstandene Beute- bzw. Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

0616 – Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Bärenkeller – Heute Morgen (31.03.2023) hielt sich ein 57-Jähriger unberechtigt in einer Wohnung auf und leistete schließlich Widerstand gegen Polizeibeamte. Er zog sich dabei eine Schürfwunde an der Nase zu.

Gegen 03.30 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines Hausfriedensbruchs in den Amselweg gerufen. Der 57-Jährige hielt sich dort in einer Wohnung entgegen dem Willen des Wohnungsinhabers auf. Der Mann verließ trotz mehrmaliger Aufforderung und einem ausgesprochenen Platzverweis die Wohnung nicht. Deshalb musste er durch die Polizeibeamten aus der Wohnung verbracht werden. Hierbei sperrte sich der Mann, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei verletzte sich der Mann leicht an der Nase. Er beleidigte die Polizeibeamten mehrfach und ließ sich nicht beruhigen. Die Polizeibeamten nahmen den Mann in Schutzgewahrsam und verbrachten ihn in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Hausfriedensbruch gegen den Mann.