FÜRTH. (392) Die Polizeiinspektionen Fürth und Nürnberg West führten am Donnerstag (30.03.2023) gemeinsam mit den Ordnungsämtern Nürnberg und Fürth, der Steuerfahndung Nürnberg und der Regierung von Mittelfranken Schwerpunktkontrollen des illegalen Glücksspiels durch. Hierbei kontrollierten die Beamten über 20 Betriebe, stellten mehrere Tausend Euro Bargeld sicher und leiteten einige Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.



Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten in Nürnberg-Gostenhof 16 gastronomische Betriebe, bei welchen sie verschiedene Ordnungswidrigkeiten nach dem Gaststätten- und Spielrecht feststellten. Das Ordnungsamt Nürnberg hat hier die weitere Sachbearbeitung übernommen und prüft nun die Erstellung von Bußgeldbescheiden.

Weiterhin stellten die Beamten fest, dass in einer Gaststätte in der Fürther Straße ein mutmaßlich illegal betriebenes Wett-Terminal aufgestellt war. Neben der Sicherstellung des Gerätes muss sich ein 49-jähriger Mann unter anderem wegen des Verdachts der Unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels strafrechtlich verantworten.

In Fürth stach unter den insgesamt acht kontrollierten Gaststätten eine besonders hervor: In einer Bar in der Königstraße fanden die Beamten ein mutmaßlich unerlaubt betriebenes Glücksspielgerät vor. In der Folge stellten sie mehrere Tausend Euro Bargeld sicher. Vier Männer im Alter von 24, 38, 41 und 43 Jahren müssen sich nun wegen des Verdachts der Unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels verantworten.



